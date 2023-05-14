Osmaniye Genel Seçim Sonuçları 14 Mayıs 2023: Osmaniye Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Seçimi Sonucu

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Türkiye, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem milletvekillerini belirlemek için oy kullandı. Saat 08.00'de başlayan oy kullanma işlemi, 17.00 itibarı ile tamamlandı. Sandıkların kapanmasıyla birlikte oy sayımına geçildi. YSK'nın yayın yasağının sona ermesi ile beraber Osmaniye başta olmak üzere birçok ilden resmi olmayan sonuçlar gelmeye başladı. Peki, 14 Mayıs 2023 Osmaniye Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçim sonuçlarında son durum nedir? İşte, 2023 Osmaniye seçim sonuçları ile ilgili son gelişmeler... Osmaniye Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 14 MAYIS 2023 Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından yayın yasağının kaldırılmasının ardından 14 Mayıs 2023 Osmaniye Cumhurbaşkanı seçim sonucu geliyor. İl genelinde yüzde 87.01 seçime katılım oranı sağlanırken saat 21:17 itibarı ile açılan sandık sayısı yüzde 80.4 oldu. Osmaniye Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre; adaylardan Recep Tayyip Erdoğan: 163.453 oyla yüzde 62.11 - Kemal Kılıçdaroğlu: 81.329 oyla yüzde 30.91 - Sinan Oğan: 16.850 oyla yüzde 6.40 - Muharrem İnce: 1.519 oyla yüzde 0.58 oy aldı.



Osmaniye 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimi sonuçları son durum şu şekilde;



Recep Tayyip Erdoğan: 163.453 oyla yüzde 62.11Kemal Kılıçdaroğlu: 81.329 oyla yüzde 30.91Sinan Oğan: 16.850 oyla yüzde 6.40Muharrem İnce: 1.519 oyla yüzde 0.58

Osmaniye Seçim Sonuçları 2023 14 Mayıs 2023 28. Dönem Milletvekili genel seçime yüzde 86.48 oranında katılımın sağlandığı il genelinde, sandıklar saat 21:17 itibarıyla yüzde 67.4 oranında açıldı. 2023 Osmaniye milletvekili seçimi sonucu ittifaklara göre şöyle: Cumhur İttifakı: 138.840 oyla yüzde 63.87 - Millet İttifakı: 66.818 oyla yüzde 30.74 - Emek ve Özgürlük İttifakı: 4.810 oyla yüzde 2.21 - Ata İttifakı: 2.867 oyla yüzde 1.32 - Sosyalist Güç Birliği İttifakı: 234 oyla yüzde 0.11 aldı. Saat 21:17 itibarıyla 2023 Osmaniye milletvekili genel seçim sonuçları şöyle:



Haberi Hazırlayan : Haberturk.com

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Cumhur İttifakı: 138.840 oyla yüzde 63.87Millet İttifakı: 66.818 oyla yüzde 30.74Emek ve Özgürlük İttifakı: 4.810 oyla yüzde 2.21Ata İttifakı: 2.867 oyla yüzde 1.32Sosyalist Güç Birliği İttifakı: 234 oyla yüzde 0.11AK Parti: 71.233 oyla yüzde 32.77MHP: 61.950 oyla yüzde 28.50CHP: 37.782 oyla yüzde 17.38İYİ Parti: 29.036 oyla yüzde 13.36YENİDEN REFAH: 4.424 oyla yüzde 2.03YEŞİL SOL: 4.331 oyla yüzde 1.99ZP: 2.867 oyla yüzde 1.32MEMLEKET: 1.262 oyla yüzde 0.58BBP: 1.233 oyla yüzde 0.57TİP: 479 oyla yüzde 0.22GENÇ: 332 oyla yüzde 0.15AB: 169 oyla yüzde 0.08MP: 126 oyla yüzde 0.06TKP: 126 oyla yüzde 0.06HAKPAR: 115 oyla yüzde 0.05HKP: 109 oyla yüzde 0.05SOL PARTI: 74 oyla yüzde 0.03TKH: 34 oyla yüzde 0.02YP: 28 oyla yüzde 0.01ANAP: 0 oyla yüzde 0.00MİLLİYOL: 0 oyla yüzde 0.00GBP: 0 oyla yüzde 0.00AP: 0 oyla yüzde 0.00