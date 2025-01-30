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        Haberler Gündem Çevre Osmangazi'de çevre kirliliğine para cezası | Son dakika haberleri

        Osmangazi'de izinsiz hafriyat ve moloz dökenlere para cezası uygulandı

        Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde izinsiz hafriyat ve moloz dökenlere 2 milyon liradan fazla idari para cezası uygulandığı bildirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.01.2025 - 14:29 Güncelleme: 30.01.2025 - 14:29
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        Osmangazi'de çevre kirliliğine para cezası
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        Bursa'nın Osmangazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ilçenin bazı noktalarına kaçak hafriyat ve moloz dökerek görüntü ve çevre kirliliği oluşturanlara karşı denetimlerini sürdürüyor.

        Geçit, Veysel Karani, Çağlayan, Nilüferköy ve Aksungur mahalleleri başta olmak üzere ilçenin tamamında yapılan denetimlerde tespit edilen 195 kişi ve firmalara yasa gereğince 2 bin 52 lira ile 106 bin 229 lira arasında değişen cezalar uygulandı, bu firma ve kişilere toplam 2 milyon 39 bin 523 ceza kesildi.

        Ormanlık alanlar, boş arsalar ve yol kenarları başta olmak üzere ilçenin çeşitli noktalarına gelişigüzel ve kaçak moloz dökenlerin, cezai işlem uygulandıktan sonra dökülen hafriyatı bölgeden kaldırması sağlandı.

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