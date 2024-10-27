Osman Alkaş, 'Kalpazan' hakkında heyecanını paylaştı

SHOW TV’de yayınlanan, yapımcılığını Saner Ayar’ın, yapımını O3 Medya’nın üstlendiği, izleyicilerden ilk bölümü ile tam not alan yeni dizisi 'Kalpazan'ın başrol oyuncularından Osman Alkaş, canlandırdığı karakteri ve projeye dair heyecanını paylaştı.

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"Canlandırdığım karakter yani 'Orhan' karakteri çok sık görülen bir karakter değil. Yaşam biçimi olarak insanların zaaflarından faydalanıp bu vesileyle para kazanmaya çalışan üçkağıtçı, dolandırıcı, sahteci bir adam. Bu karakteri ilk okuduğum zaman oynanması zevkli olabilecek çok katmanlı bir karakter olduğu için beğendim. Bu karakterin benimle benzer hiçbir tarafı yok ama etrafımızda sıkça göreceğimiz karakterlerden biri" şeklinde rolünü anlatan deneyimli oyuncu Osman Alkaş, projeye dair ise şunları anlattı; "Kalpazan senaryosunu okuduğum zaman hikâyeyi çok beğendim. Seçebileceğim diziler arasında iyi olacağını, başarılı olacağını düşündüğüm bir proje olduğu için kabul ettim. Hikâyemizde iyiyle kötünün birbirleri arasındaki çelişkiler, yanlışlar ve birlikte olmanın getirdiği sıkıntılar anlatılıyor. 'Habil' ile 'Kabil' kardeşler gibi nasıl ki aynı ana rahminden doğan iki kardeşin karakterleri dünyaya bakışları farklıysa bizim karakterlerimiz de yani 'Adem' ve 'Kartal' da aynı şekilde hem birbirleriyle birlikte olmak hem de birbirlerine tahammül edememek gibi bir çelişki içinde olacaklar. Zamanla başrol karakterlerimizin gelişimini, iyinin nasıl kötüye, kötünün nasıl iyiye dönüşebileceğini veya aslında insan karakterinin içinde yaşadığı ortamla, şartlarla, toplumun baskılarıyla veya yönlendirmesi ile nasıl değişebileceğini göreceğiz.

REKLAM Dizinin para ve aile ilişkilerine dair verdiği mesajlara yönelik ise Alkaş şunları söyledi; “Ne yazık ki günümüzde insan ilişkileri parasal değer karşılığı şeklinde düşünülüyor. Ne kadar çok paranız varsa o kadar değerli insan oluyorsunuz. Aslında insan karakterine, toplumsal yapıya çok ters bir yaklaşım. Para, yaşamak için kazanılır. Para kazanmak için yaşanılmaz. Eğer yaptığınız iş iyiyse, başarılı bir işse onun karşılığı olan para her zaman gelir. Haksız para kazanmak demek; başkasının haklarını elinden almak, başkasından ekmeğini, kazancını çalmak demek. Eğer paranın esiri olursanız para sizi yönetir, siz parayı yönetemezsiniz. Dizimizin mottosunun bir başka türlü anlatımı da bu olsa gerek."

Timuçin Esen, Çağlar Ertuğrul, Şükran Ovalı, Deniz Baysal’a, Sarp Akkaya, Deniz Hamzaoğlu, İlker Kızmaz, Çağla Naz Kargı, İlker Yağız Selçuk, Ali Seçkiner Alıcı ve Osman Alkaş gibi güçlü kadrosu, etkileyici ve adrenalin dolu atmosferi ile 'Kalpazan', her pazartesi saat 20.00’de SHOW TV’de.