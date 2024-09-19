Osimhen'i Zlatan bile ikna edemedi

Şu anda Milan'da kıdemli danışman olarak görev yapan Zlatan Ibrahimovic, onu kiralık olarak ikna etmek için Napoli ve Osimhen ile görüştü, ancak anlaşma yürümedi. 25 yaşındaki Nijeryalı golcü, Milan yerine Galatasaray'ı tercih etti.