Oscar'da Karadeniz pidesi

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Dünyanın en prestijli ödüllerinden biri olan ve bu yıl 94’üncü kez dağıtılan Oscar Ödülleri için geri sayım başladı. 27 Mart gecesi Los Angeles’taki Dolby Tiyatrosu’nda düzenlenecek olan ödül töreni kadar ödül töreni sonrası organize edilen parti de Oscar Gecesi’nin en merak edilen etkinliklerinden biri. Dünyaca ünlü film yıldızları, sanatçılar ve yapımcıların katılacağı partiye bu yıl Türk yemekleri damga vurmaya hazırlanıyor.

1995 yılından beri Oscar partilerinin menüsünü hazırlayan dünyaca ünlü şef Wolfgang Puck, bu yılki Oscar partisinin menüsünde Karadeniz pidesi ve kaymaklı kayısı tatlısına yer verecek. Kültür ve Turizm Bakanlığı Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı’nın girişimleri sonucu Oscar menüsüne giren Karadeniz pidesi ve kaymaklı kayısı tatlısı, dünyaca ünlü yıldızlar tarafından ilk kez tadılacak.

Görkemli gecenin menüsünü hazırlayan Wolfgang Puck, "Türkiye geleneksel tarifleri ve organik ürünleri sayesinde dünya mutfaklarının en zenginlerinden. Türk mutfağında keşfedilecek birçok tarif ve ürün var. Türkiye’nin 7 bölgesi de lezzet, tarih ve kültür dolu. Türkiye’de mutlaka ziyaret edilmesi gereken ve lezzetli yemekleri olan birçok şehir mevcut. Ailem ve ben her yaz severek Türkiye’yi ziyaret ediyoruz’" dedi.