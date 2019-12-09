İki çocuğu var, biri beş biri dört yaşında. Annem bakıyor eşi de bıraktı terk etti başkasıyla evlendi o da… Annem sadece bakımını sağlıyor ben de maddi kısmını sağlıyorum. Ablam kocaman kadın oldu evlenmedi. Onun da doğru düzgün bir işi yok. Bir ev aldım orada yaşıyorlar ben kirada yaşıyorum.