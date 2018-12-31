Kürtün'de coğrafyanın güzelliğine karın eşlik ettiği doğada gezintinin dinlendirici etkisini hissettiğini ifade eden Ünlü, "Çağlayandibi Şelalesi'nin karlı ve buzlu görüntüsü ve doğanın dinginliği mutluluk verici. Doğada huzur bulmak ve stresini azaltmak isteyen herkes burayı görmeli." diye konuştu.