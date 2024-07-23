Ortaokul kayıtları ne zaman? 2024 2025 MEB takvimine göre ortaokul kayıt tarihleri

2024-2025 eğitim öğretim yılı, 9 Eylül Pazartesi günü başlayacak.

Kayıt sürecinde, velilerin dikkat etmesi gereken birkaç önemli nokta bulunuyor:

Kayıt tarihlerini yakından takip etmek.

E-okul sistemine giriş yaparak gerekli bilgileri güncellemek.

Uyum haftası için gerekli hazırlıkları yapmak.

Mernis adres bilgilerinin doğru ve güncel olduğundan emin olmak.

2024-2025 eğitim öğretim yılına hazırlık sürecinde, ilkokul 1. sınıf ve ortaokul 5. sınıf kayıtları için belirlenen takvim ve uyum haftası detayları, ailelerin çocuklarının eğitim hayatına sorunsuz bir başlangıç yapmasına yardımcı olacak. Veliler, belirtilen tarihlerde kayıt işlemlerini tamamlayarak, çocuklarının yeni eğitim yılına en iyi şekilde başlamalarını sağlayabilirler. Eğitim dünyasında önemli bir yer tutan bu süreç, çocukların geleceğine yapılacak en değerli yatırımlardan biridir.