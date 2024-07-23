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        Haberler Bilgi Yaşam Ortaokul kayıtları ne zaman? 2024 2025 MEB takvimine göre ortaokul kayıt tarihleri

        Ortaokul kayıtları ne zaman? 2024 2025 MEB takvimine göre ortaokul kayıt tarihleri

        Milli Eğitim Bakanlığı tarafından eğitim öğretim takvimi duyurulurken ortaokul kayıtları merak ediliyor. Yeni eğitim dönemi için öğrenciler geri sayıma geçti. 2024-2025 eğitim öğretim yılı, 9 Eylül Pazartesi günü başlayacak. Peki Ortaokul kayıtları ne zaman? İşte, 2024 2025 MEB takvimine göre ortaokul kayıt tarihleri

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.07.2024 - 16:21 Güncelleme: 23.07.2024 - 16:21
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        • 1

          Ortaokul kayıt tarihleri gündeme geliyor. İlkokul 1. sınıf ile 5.sınıfa başlayacak öğrencilerin kayıt dönemleri okullar açılmadan önce sıklıkla araştırılıyor. İşte ortaokul kayıt tarihleri hakkında detaylar

        • 2

          ORTAOKUL KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

          Millî Eğitim Bakanlığınca 2024-2025 eğitim öğretim yılında okul öncesi, ilkokul birinci sınıf ve ortaokul beşinci sınıfa başlayacak öğrencilerin okul kayıtları, adrese dayalı olarak yapıldı.

          Öte yandan 5.sınıfa başlayacak öğrencilerin şubelerinin belirlenmesi ise Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği'ne bağlı olarak ağustos ayının son haftasında gerçekleştirilecek.

          ÇOCUĞUM HANGİ OKULA GİDECEK?

          Veliler, e-Devlet kapısı sisteminden "İlköğretim Okulları Adrese Göre Kayıt Okulu Sorgulama" (e-Kayıt) hizmet başlığından çocuklarının yerleştirildiği okulu öğrenebilecekler.

        • 3

          2024-2025 eğitim öğretim yılı, 9 Eylül Pazartesi günü başlayacak.

          Kayıt sürecinde, velilerin dikkat etmesi gereken birkaç önemli nokta bulunuyor:

          Kayıt tarihlerini yakından takip etmek.

          E-okul sistemine giriş yaparak gerekli bilgileri güncellemek.

          Uyum haftası için gerekli hazırlıkları yapmak.

          Mernis adres bilgilerinin doğru ve güncel olduğundan emin olmak.

          2024-2025 eğitim öğretim yılına hazırlık sürecinde, ilkokul 1. sınıf ve ortaokul 5. sınıf kayıtları için belirlenen takvim ve uyum haftası detayları, ailelerin çocuklarının eğitim hayatına sorunsuz bir başlangıç yapmasına yardımcı olacak. Veliler, belirtilen tarihlerde kayıt işlemlerini tamamlayarak, çocuklarının yeni eğitim yılına en iyi şekilde başlamalarını sağlayabilirler. Eğitim dünyasında önemli bir yer tutan bu süreç, çocukların geleceğine yapılacak en değerli yatırımlardan biridir.

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