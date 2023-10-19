Ortak sınav örnek sorular: MEB ile 2023 ortak sınav senaryoları ve konu dağılımı
Ortak sınav örnek sorular ve konu dağılımı Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından paylaşıldı. Bu sene ortaokul ve liselerde gerçekleştirilecek ilk ortak sınavlar, 6. sınıf Türkçe ve matematik dersleri için 26 Aralık 2023 Salı günü, 9. sınıf Türk dili ve edebiyatı ile matematik dersleri için 27 Aralık 2023 Çarşamba günü yapılacak. İşte, 6,7,8,9,10,11,12. sınıf ortak sınav örnek soruları, senaryoları ve konuları...
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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), öğrencilerin gelişimini takip etmek, müfredatın işlenmesinde okullar arasında bütünlük sağlamak ve uygulama birliği oluşturmak amacıyla bu sene ilk kez ortak sınav uygulamasını hayata geçirdi. 26 Aralık'ta yapılacak ilk ortak sınav öncesi MEB örnek sınav soru kitapçığı ve konu dağılımlarını paylaştı. İşte, konuya dair detaylar...
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MEB ÖRNEK KONU VE SORU DAĞILIM TABLOLARINI YAYIMLADI
Millî Eğitim Bakanlığınca, ortaokul ve liselerde il, ilçe ve okul genelinde yapılacak ortak sınavlar öncesinde zümreler ve ölçme değerlendirme merkezi müdürlüklerince oluşturulacak konu soru dağılım tablolarına örnek teşkil edecek tablolar yayımladı.
ORTAK SINAV ÖRNEK KONU DAĞILIM TABLOLARI İÇİN TIKLAYINIZ
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ORTAK SINAVLAR NE ZAMAN YAPILACAK?
ülke genelindeki ilk ortak sınavlar, 6. sınıf Türkçe ve matematik dersleri için 26 Aralık 2023 Salı günü, 9. sınıf Türk dili ve edebiyatı ile matematik dersleri için 27 Aralık 2023 Çarşamba günü yapılacak. Bakanlıkça hazırlanan sorular okullara teslim edilecek ve sınav okul tarafından yapılacak. Sınav evrakı, il ölçme değerlendirme merkezlerince değerlendirilecek.
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ORTAK SINAVLAR KAÇINCI SINIFLARA UYGULANACAK?
2023–2024 öğretim yılında 6. sınıfların Türkçe ve matematik derslerinin 1. dönem 2. yazılıları ile 2. dönem 1. yazılıları ile 9. sınıfların Türk dili ve edebiyatı ve matematik derslerinin 1. dönem 2. yazılıları ile 2. dönem 1. yazılıları ortak yapılacak.
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KATILAMAYAN ÖĞRENCİLERE MAZERET SINAVI YAPILACAK
Ortak sınavlara katılamayan öğrenciler için mazeret sınavları yapılacak. Ülke ve il ve ilçe geneli ortak yazılı sınavların mazeret sınavı tarihleri milli eğitim müdürlüklerince ayrıca duyurulacak ve okul müdürlükleri tarafından e-Okul'a girilecek.
Ortak sınavlar, ölçme değerlendirme merkezleri tarafından yürütülecek. Uygulama, okulda öğretmenler tarafından yapılacak. Ortak sınavlar ölçme değerlendirme ilkelerine göre ve kazanımları ölçen sorulardan oluşacak.