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        Haberler Gündem 3. Sayfa Ormana giden genç ölü bulundu | Son dakika haberleri

        Ormana kuşkonmaz toplamaya giden genç ölü bulundu

        Amasya'da ormana kuşkonmaz toplamaya giden genç ölü bulundu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 23.03.2025 - 22:50 Güncelleme: 23.03.2025 - 22:52
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        Ormana giden genç ölü bulundu
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        İl merkezine bağlı Kızılkışlacık köyünde yaşayan 23 yaşındaki Ferdi Sözkesen, sabah saatlerinde ormana kuşkonmaz toplamaya gitti. Sözkesen’den uzun süre haber alamayan yakınları durumu jandarmaya bildirdi.

        Ormanda son görüldüğü alanda yapılan aramada talihsiz genç yerde hareketsiz şekilde yatar halde bulundu. Acil sağlık ekipleri Sözkesen’in hayatını kaybettiğini belirledi.

        Kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği değerlendirilen gencin cenazesi kılınan cenaze namazı sonrası köyünde defnedildi.

        Amasya Akdağlılar Deneği Başkanı İsmail Koyuncu, hafızlık eğitimi alan Sözkesen’in bir gün önce köyün imamından müsaade alarak camide teravih namazı kıldırdığını anlatarak ailesine başsağlığı diledi.

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