Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Ordu'da tefecilik operasyonunda 2 zanlı tutuklandı - Güncel haberler

        Ordu'da tefecilik operasyonu: 2 tutuklama

        Ordu'da tefecilik yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.05.2025 - 19:27 Güncelleme: 13.05.2025 - 19:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ordu'da tefecilik operasyonu: 2 tutuklama
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tefecilik suçuna yönelik Ünye ilçesinde 6 ev ile 2 iş yerinde arama yaptı.

        Arama yapılan adreslerde 132 bin 980 lira para, 25 muhtelif kredi kartı, 3 senet defteri, 11 muhtelif senet, 100 fişek, 2 şarjör ile 1 alacak borç defteri ele geçirildi.

        Operasyonda Y.K. ve G.K. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #HABER
        #ordu
        #ordu haber
        #yerel haber
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Trump yarın Riyad'da Suriye lideriyle görüşecek"
        "Trump yarın Riyad'da Suriye lideriyle görüşecek"
        ABD ile Suudi Arabistan arasında silah anlaşması
        ABD ile Suudi Arabistan arasında silah anlaşması
        20 yıllık kocasını öldürttü
        20 yıllık kocasını öldürttü
        Suudi Arabistan’a teknoloji çıkarması
        Suudi Arabistan’a teknoloji çıkarması
        6,9 milyar dolarlık endişe
        6,9 milyar dolarlık endişe
        ABD'den 'Trump'ın İstanbul ziyareti' açıklaması
        ABD'den 'Trump'ın İstanbul ziyareti' açıklaması
        Korkunç şüphe! Eşi ve 2 çocuğu ölen itfaiye eri gözaltında!
        Korkunç şüphe! Eşi ve 2 çocuğu ölen itfaiye eri gözaltında!
        Çinli markanın otomobilleri Eskişehir'de üretilecek
        Çinli markanın otomobilleri Eskişehir'de üretilecek
        Tam vahşet! Annesini önce dövdü, sonra boğdu!
        Tam vahşet! Annesini önce dövdü, sonra boğdu!
        Trump kendisine ikram edilen kahveyi içmedi
        Trump kendisine ikram edilen kahveyi içmedi
        Kanat performansı hayal kırıklığı yarattı!
        Kanat performansı hayal kırıklığı yarattı!
        Markalardan AVM'lere cevap
        Markalardan AVM'lere cevap
        "Geçmişte Türktüm"
        "Geçmişte Türktüm"
        Abraham listede, Romulo beklemede!
        Abraham listede, Romulo beklemede!
        Türkiye Kupası'nı sahibini bulacak!
        Türkiye Kupası'nı sahibini bulacak!
        Japonya'nın ilk Türk çayı demleme ustası: Yumika Arita
        Japonya'nın ilk Türk çayı demleme ustası: Yumika Arita
        Ünlü isimlerden İsrail'e kınama
        Ünlü isimlerden İsrail'e kınama
        İsviçre'de bulundu... 17'nci yüzyılda Edirne Sarayı
        İsviçre'de bulundu... 17'nci yüzyılda Edirne Sarayı
        Bu yaz vize derdiniz olmasın!
        Bu yaz vize derdiniz olmasın!
        Açık saçık kıyafet yasağı
        Açık saçık kıyafet yasağı
        Habertürk Anasayfa