        Haberler Dünya Macaristan Başbakanı Orban Trump-Putin zirvesi için Beyaz Saray'a gidecek | Dış Haberler

        Macaristan Başbakanı Orban Trump-Putin zirvesi için Beyaz Saray'a gidecek

        ABD Başkanı Trump ile Rus lider Putin'in Budapeşte'de yapılması planlanan görüşmenin ertelenmesinin ardından Macaristan Başbakanı Orban bugün Beyaz Saray'da Trump ile bir araya gelecek. Orban'ın ziyaretinin ana gündemi olası bir Trump-Putin görüşmesi ve Trump'ın seçimler öncesinde Budapeşte'yi ziyaret etmesi olacak

        Kaynak
        Habertürk / Reuters
        Giriş: 07.11.2025 - 10:18 Güncelleme: 07.11.2025 - 10:18
        Orban Trump-Putin zirvesi için Beyaz Saray'a gidecek
        Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sona erdireceğini iddia eden ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında yeni bir zirve için düzenlenmesi için Beyaz Saray'ı ziyaret edecek.

        Zirveye Budapeşte'de ev sahipliği yapmayı öneren Orban, ayrıca Trump'ın Putin'i çatışmayı sona erdirmek için müzakereleri yavaş ilerletmekle suçlamasının ardından, Rus enerjisine yönelik ABD yaptırımlarından muafiyet talep edecek.

        Görüşmeye yakın kaynaklar, Orban'ın önceliğinin, Nisan ayında yapılacak parlamento seçimleri öncesinde Trump'ı Macaristan'ı ziyaret etmeye ikna etmek olduğunu söylüyor. Danışmanları, Trump'ın ziyaretinin Orban'ın rolünü güçlendireceğine inanıyor.

        Öte yandan ABD Başkanı Trump, Macaristan Başbakanı Orban'ın geçtiğimiz günlerde Rus petrolüne yönelik ABD yaptırımlarından muafiyet talep etmesine olumsuz yanıt vermişti.

        "ORBAN'IN ÖNCELİĞİ TRUMP'IN BUDAPEŞTE'YE GELMESİ"

        Macaristan hükümetine bağlı bir dış politika kurumunda çalışan bir kaynak, "Orban, Trump'ın seçimlerden önce Budapeşte'ye gelmesini istiyor. Bu en önemli öncelik. Rus gazı konusunu görüşecekler ama Orban'ın en çok önemsediği şey seçimler." dedi.

        Orban'ın özel kalem müdürü Gergely Gulyas, bugün Beyaz Saray'da gerçekleşecek görüşmenin, "iki devlet başkanı için bir ABD-Rusya görüşmesine ve bu sayede bir Rusya-Ukrayna barış anlaşmasına yol açabilecek yol haritasını belirleme fırsatı" olduğunu söyledi.

        Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile yaptığı telefon görüşmesinde sert bir tavır takınmasının ardından önceki toplantı başarısızlıkla sonuçlanmıştı. Ancak uzmanlar, Orban'ın Trump'ın barış görüşmelerinde rolü düşünüldüğünde bu konuyu tekrar gündeme getirmesinin muhtemel olduğunu belirtti.

