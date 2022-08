ONE PUNCH MAN 3. SEZON NE ZAMAN?



Madhouse Stüdyo tarafından geliştirilen ve Shingo Natsume (Sezon 1) ve Chikara Sakurai (Sezon 2) tarafından yönetilen anime, sanatçı ONE tarafından aynı başlık altında uyarlandı.



One Punch Man ilk sezonu Ekim 2015’te TV Tokyo‘da ve ikinci sezonu da geçtiğimiz yıl nisan ve temmuz ayları boyunca haftalık olarak yayımlandı. Bu sezon da aynı tarihlerde yayınlanması beklenirken, Covid-19 salgını nedeniyle çekimler gerçekleştirilemedi.