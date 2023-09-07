One Piece, Neftlix rekorunu kırdı! Wednesday ve Stranger Things'i geçti!
Anime uyarlaması One Piece Netflix'te tüm dünyada rekor kırarak önceki popüler dizilerden olan Wednesdat ve Stranger Things'i geride bıraktı.
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NETFLİX'TE REKOR KIRDI
Uzun süredir devam eden Japon animesinden uyarlanan One Piece dizisinin ilk sezonu geçen hafta Netflix'te gösterime girdi. One Piece yayımladığı ilk birkaç gün içerisinde dünya çapına 84 farklı ülkede 1 numaralı dizi haline gelerek rekor kırdı.
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WEDNESDAY VE STRANGER THİNGS'İ GEÇTİ
Dizinin bu başarısı Wednesday ve Stranger Things gibi rekor kıran diğer dizileri geride bıraktı. Her iki dizide yayımlandıkları ilk hafta sonunda 83 bölgede 1 numaraya yükselmişti. Ancak One Piece bu rekoru kırdı ve bir numaraya en hızlı yükselen dizi oldu.
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One Piece orijinal animesini yazan Eiiçiro Oda aynı zamanda Netflix'de gösterime giren diziyi de yazdı. Dizi kayıp bir hazinenin peşinde koşan dağınık bir korsan ekibini konu alıyor.
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