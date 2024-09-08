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        Haberler Gündem Güncel Önce 2 kadını sonra kendini vurdu: Cinayetin nedeni ayrılık çıktı | Son dakika haberleri

        Önce 2 kadını sonra kendini vurdu: Cinayetin nedeni ayrılık çıktı

        Mersin'in Tarsus ilçesinde bir kişi, iki kadını silahla vurduktan sonra intihar etmiş, kadınlardan biri ölürken, diğeri ise ağır yaralanmıştı. Zanlının ağır yaralı olan kadın ile sevgili olduğu, kadın ayrılmak isteyince cinayeti işlediği ortaya çıktı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 08.09.2024 - 14:48 Güncelleme: 08.09.2024 - 16:04
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          Mersin'in Tarsus ilçesinde iddiaya göre 36 yaşındaki Çetin G, işten çıkıp servise binerken 25 yaşındaki Feriye Gözüala ve H.G. isimli kadınlarla tartışmaya başladı.

        • 2

          Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Çetin G, yanında taşıdığı silahla iki kadına da ateş etti.

        • 3

          Feriye Gözüala (fotoğrafta) olay yerinde yaşamını yitirirken, ağır yaralanan H.G. ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.

        • 4

          Cinayetin ardından kaçan Çetin G, 100 metre ilerde aynı silahla başına ateş ederek intihar etti.

        • 5

          Hayatını kaybeden Feriye Gözüala'nın cenazesi bugün otopsinin ardından Adana Adli Tıp Kurumu Morgu'ndan alınarak Tarsus'a getirildi.

        • 6

          Tarsus Şehir Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazın ardından Gözüala'nın cenazesi toprağa verilmek üzere Çamlıyayla Fakılar'a götürüldü.

          Bu arada H.G.'nin ise yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü, intihar eden şahsın da bugün toprağa verileceği öğrenildi.

        • 7

          İddiaya göre Çetin G'nin 3 yıl önce H.G. ile sevgili olduğu ancak H.G'nin bir süre önce ayrılmak istediği öğrenildi.

        • 8

          Olay günü de Çetin G'nin H.G. ile konuşmak için servisten indikten sonra önüne geldiği, onu barışmaya ikna edemeyince tartışma çıktığı, Çetin G'nin de tabancasını çıkartıp önce araya giren Gözüala'yı daha sonra da H.G'yi vurduğu öne sürüldü.

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