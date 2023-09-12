Ömer dizisi Gamze'ye ne oldu, diziden çıktı mı? Ömer'de Gamze'yi oynayan Gökçe Bahadır ayrıldı mı?

ÖMER'İN SON BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Gamze ve Tuna'nın Haluk tarafından Amerika'ya götürülmesine mani olamayan Ömer, yaşamla tüm bağını yitirmenin kıyısına gelir. Gittiği günden beri Gamze'den bir haber alamamak yaşadığı ızdırabı daha da büyütmektedir. Ömer'in içine düştüğü bu durumdan büyük endişe duyan Reşat bir taraftan da Nezahat'in hastane masraflarının yarattığı yüklü borçların altında ezilmektedir.

Yeni bir sayfa açarak varlıklı bir ailenin evinde işe başlayan Nisa ve Hakan, kendilerini yanında çalıştıklarını bu ailenin bitmez tükenmez sorunları içinde bulurlar.