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        Haberler Televizyon Ömer dizisi Gamze'ye ne oldu, diziden çıktı mı? Ömer'de Gamze'yi oynayan Gökçe Bahadır ayrıldı mı?

        Ömer dizisi Gamze'ye ne oldu, diziden çıktı mı? Ömer'de Gamze'yi oynayan Gökçe Bahadır ayrıldı mı?

        Star TV'nin yeni sezonuyla izleyicilerin karşısına çıkan dizisi Ömer, ilk yeni bölümünden büyük heyecan yarattı. Dizinin ilk bölümüne ise Gazme karakterine hayat veren Gökçe Bahadır'ın diziden ayrıldığı iddiaları damga vurdu. İşte, Ömer dizisinde Gamze'nin akıbetine dair ayrıntılar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.09.2023 - 10:21 Güncelleme: 12.09.2023 - 10:21
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        • 1

          Başrollerini Selahattin Paşalı ile Gökçe Bahadır'ın paylaştığı ve ikili arasındaki imkansız aşkı konu alan Ömer dizisinde Gamze'nin son durum gündem olmuş durumda. Dün yayınlanan ilk bölüm sonrası dizinin sevenleri; Ömer'de Gamze'yi oynayan Gökçe Bahadır diziden ayrıldı mı sorusunun yanıtını aramaya başladı. İşte, detaylar...

        • 2

          ÖMER'DE GAMZE DİZİDEN ÇIKTI MI?

          Ömer dizisinin dün akşam yayınlanan bölümünde Ömer'in, Gamze'nin ABD'ye gitmesinin ardından kendini alkole vermesi ve Gamze'ye dair halüsinasyonlar görmesi nedeniyle izleyiciler; Gamze diziden çıktı mı sorusunun yanıtını aramaya başladı.

          Konuyla ilgili Gamze'ye hayat veren Gökçe Bahadır'dan ise resmi bir açıklama henüz gelmedi.

        • 3

          ÖMER'İN SON BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

          Gamze ve Tuna'nın Haluk tarafından Amerika'ya götürülmesine mani olamayan Ömer, yaşamla tüm bağını yitirmenin kıyısına gelir. Gittiği günden beri Gamze'den bir haber alamamak yaşadığı ızdırabı daha da büyütmektedir. Ömer'in içine düştüğü bu durumdan büyük endişe duyan Reşat bir taraftan da Nezahat'in hastane masraflarının yarattığı yüklü borçların altında ezilmektedir.

          Yeni bir sayfa açarak varlıklı bir ailenin evinde işe başlayan Nisa ve Hakan, kendilerini yanında çalıştıklarını bu ailenin bitmez tükenmez sorunları içinde bulurlar.

        • 4

          Zor koşullarda ilişkilerini sürdürmeye çalışan Emine ve Yaman ise birbirlerine kavuşmak için çareler bulma arayışındadır.

          Mahalleye kızıyla birlikte yeni taşınan Vicdan, herkesin hayatındaki dengeleri değiştirmeye başlar. Geçmişten bir anda çıkıp gelen bu misafir, Tahir ve Ömer’in karşı karşıya gelmesine sebep olur.

          Gamze’nin yokluğunda kendine karşı büyük bir öfke ve suçluluk hisseden Ömer teselliyi alkolde bulmaya çalışır, fakat bu sırrı herkesten saklaması hiç de kolay olmayacaktır.

        Haberi Hazırlayan: Mete Ertunç Sevilir

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