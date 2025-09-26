Habertürk
        Ömer Aksu MasterChef'e konuk oluyor! Ömer Aksu kimdir, nereli, kaç yaşında, ne iş yapıyor?

        Ömer Aksu MasterChef'e konuk oluyor! Ömer Aksu kimdir, ne iş yapıyor?

        MasterChef'te heyecan sürüyor. Birbirinden zorlu tariflerin yapıldığı, değerli konuların ağırlandığı programa, bu hafta Ömer Aksu konuk oluyor. Aksu yayınlanacak yeni bölümde yarışmacılardan, 'Simit Katmer' yapmalarını istiyor. Bu kapsamda programın konuğu Ömer Aksu'nun hayatı ve kariyeri izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, "Ömer Aksu kimdir, ne iş yapıyor?" İşte Ömer Aksu'nun biyografisi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.09.2025 - 20:28 Güncelleme: 26.09.2025 - 20:28
        • 1

          Ömer Aksu, MasterChef Türkiye'nin konuğu oluyor. Yedinci eleme adayının belli olacağı gecede, Ömer Aksu bilgi ve tecrübelerini yarışmacılara aktaracak. Programı yakından takip eden izleyiciler, programa konuk olacak Ömer Aksu'nun ne iş yaptığını, nerelerde çalıştığını yayın öncesinde mercek altına aldı. Peki, "Ömer Aksu kimdir, nereli, kaç yaşında, ne iş yapıyor?" İşte detaylar...

        • 2

          ÖMER AKSU KİMDİR?

          Ömer Aksu, 5 Temmuz 1995 yılında Gaziantep'te dünyaya geldi. 27 yaşında. 3 kuşak olarak bu mesleği devam ettiriyor.

          Meslek deneyimi, Ömer Aksu'nun 10 yaşında babasının okul tatillerinde onu baklavacıda çırak olarak çalıştırmasıyla başladı. Yaklaşık 5 yıl baklavacıda çalıştıktan sonra, kendi işletmesi olan Akşam Simit Fırını'na geçti. Dededen babaya ve babadan kendisine geçen 3 kuşaklık firmanın bayrağını daha da ileriye taşımayı hedefleyen genç bir girişimcidir.

        • 3

          2016 yılında, tescil ve tasarımı kendisine ait olan 'Simit Katmer'i tasarlayarak tatlı sektörüne yeni bir ürün kazandırdı. Türkiye genelinde 58 noktaya ürün gönderen Ömer Aksu, yurt dışında da Amerika, Irak ve Dubai gibi yerlerde Simit Katmer'in dağıtımını gerçekleştirmektedir. Şu anda 6 şubesi ve 150'ye yakın personeli ile büyümeyi hedeflemekte ve aynı zamanda birçok sivil toplum kuruluşunda aktif rol almaktadır.

