2016 yılında, tescil ve tasarımı kendisine ait olan 'Simit Katmer'i tasarlayarak tatlı sektörüne yeni bir ürün kazandırdı. Türkiye genelinde 58 noktaya ürün gönderen Ömer Aksu, yurt dışında da Amerika, Irak ve Dubai gibi yerlerde Simit Katmer'in dağıtımını gerçekleştirmektedir. Şu anda 6 şubesi ve 150'ye yakın personeli ile büyümeyi hedeflemekte ve aynı zamanda birçok sivil toplum kuruluşunda aktif rol almaktadır.