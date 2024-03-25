Olivia Colman: Oliver Colman olsaydım çok daha fazla para kazanırdım
Hollywood'da erkeklerin daha fazla para kazanmasına tepki gösteren ünlü isimlere Olivia Colman da eklendi. Oscar ödüllü oyuncu; "Oliver Colman olsaydım çok daha fazla para kazanırdım" dedi
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2019'da 'The Favourite' filmiyle 'En İyi Kadın Oyuncu' oscar ödülünü kazanan İngiliz oyuncu Olivia Colman, Hollywood'daki kadınlar ve erkekler arasındaki gelir eşitsizliğini tepki gösterdi.
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CNN'de Christiane Amanpour'un programına konuk olan Olivia Colman; "Oliver Colman olsaydım çok daha fazla para kazanırdım" dedi.
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Erkek oyuncuların daha fazla izleyici çektiklerini söylererek daha çok para kazandığını kaydeden Olivia Colman; "Yıllardır böyle bir durum yok ama yine de kadınlara daha az para ödemek için bu nedeni kullanıyorlar" diye konuştu.
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Son dönemde Hollywood'da birçok ünlü kadın oyuncu, erkeklere daha fazla para ödenmesine karşı ses yükseltiyor.