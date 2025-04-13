Oleksandr Zubkov: İlk yarıda 3. golü de atmalıydım

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Çaykur Rizespor'u 2-0 mağlup eden Trabzonspor'un gollerini atan Oleksandr Zubkov, galibiyeti değerlendirdi.

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"İLK YARIDA 3. GOLÜ DE ATMALIYDIM"

"Takımımız adına çok önemli bir 3 puandı. Bu yolda devam edeceğiz. İlk yarıda 3. golü de atmalıydım. Ozan harika bir pas atmıştı, değerlendiremedim. Bizim adımıza çok değerli bir 3 puandı. Beklerimizden iki harika pastı, ben de doğru yerdeydim, olmam gereken yerdeydim. Beklerimizin, gollerimizde katkısı büyüktü."