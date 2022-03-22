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Olanlar Oldu filminin konusu ve oyuncuları! Olanlar Oldu filmi nerede çekildi, oyuncuları kimler?

Olanlar Oldu oyuncuları kimler? Olanlar Oldu filmi nerede çekildi? Olanlar Oldu filmi konusu

Bu akşam Star TV ekranlarında yayınlanacak olan Olanlar Oldu filmi merak ediliyor. Yönetmen koltuğunda Hakan Algül'ün oturduğu filmin senaristi ise Ata Demirer. 2017 yılında beyaz perdeyle buluşan komedi filmi Olanlar Oldu konusu araştırılıyor. İzleyiciler "Olanlar Oldu filmi nerede çekildi?" Sorusuna yanıt arıyorlar. İşte Olanlar Oldu oyuncuları ve filmin konusu...

22.03.2022 - 12:30 | Güncelleme: TELEVİZYON

  • BKM Film imzasıyla çıkan yönetmenliği Hakan Algül'e ait olan senaryosunu Ata Demirer'in  kaleme aldığı "Olanlar Oldu" filminin konusu ve oyuncuları merak konusu oldu. İşte, bu akşam 20.00'da Star TV'de yayınlanacak olan filme dair tüm detaylar...

  • OLANLAR OLDU FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

    İzleyenleri hayran bıraktıran manzarası  ile Olanlar Oldu filmi çekimleri İzmir'in Seferihisar ilçesine bağlı Sığacık'ta gerçekleştirildi.

  • OLANLAR OLDU FİLMİ KONUSU NE?

    Zafer kaptan (Ata Demirer) Ege kıyısında küçük bir kasabada (Sığacık) tekne turları düzenleyerek geçimini sağlamaktadır. Zafer'in annesi Döndü Hanım da (Ata Demirer) oğlunun bir an önce evlenmesini istemekte, Zafer'in pek de anlaşamadığı Mehtap'ı (Seda Güven) münasip bir gelin adayı olarak düşünmektedir. Ancak, Zafer'in hayatı, tatil için kasabaya gelen ünlü dizi oyuncusu Aslı'yla (Tuvana Türkay) tanışıp âşık olmasıyla değişecektir.

  • OLANLAR OLDU OYUNCULARI KİM?

    Ata Demirer - Zafer/Döndü
    Tuvana Türkay - Aslı
    Salih Kalyon - İbrahim
    Ülkü Duru - Fahriye
    Derya Alabora - Antula
    Bedir Bedir - Ramazan
    Seda Güven - Mehtap
    Renan Bilek - Ortunç
    Toprak Sergen - Serkay
    Ali Yoğurtçuoğlu - Koray
    Esat Polat Güler - Ahmet

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