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        Haberler Gündem Eğitim Okullarda 2. ara tatil ne zaman? Nisan'da ara tatil olacak mı, kaç gün sürecek?

        Okullarda 2. ara tatil ne zaman? Nisan'da ara tatil olacak mı, kaç gün sürecek?

        Sömestr tatilini geride kalmasıyla beraber, öğrenciler bir sonraki mola için heyecanlanmaya başladı. 2023-2024 eğitim döneminin sonlarına gelirken öğrenciler ve velilerin aklındaki en büyük soru işareti Nisan ara tatilinin ne zaman olacağı yönünde. İşte, MEB açıklamasına göre Nisan ara tatili tarihi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.03.2024 - 16:50 Güncelleme: 02.03.2024 - 16:50
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        • 1

          İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerini kapsayan ara tatil uygulamasının ilki Kasım ayında yapılmıştı. Sömestr dönüşü en çok merak edilen konulardan bir tanesi ise ikinci ara tatilin ne zaman olacağı oldu. Nisan'da olacağı bilinen ara tatilin net tarihi ve kaç gün süreceği öğrenciler ve veliler tarafından araştırılıyor. İşte, Nisan ara tatiline dair detaylar...

        • 2

          MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI (MEB) TAKVİMİNE GÖRE NİSAN ARA TATİLİ TARİHİ!

          Milli Eğitim Bakanlığı 2023-2024 eğitim yılı takvimini senenin başlarında açıklamıştı. Bu takvim doğrultusunda ilk ara tatil uygulaması Kasım ayında gerçekleştirildi. Birinci ara tatilin ardından Ocak ayının sonunda ise okullarda yarı yıl tatili başlamıştı. Sıradaki tatil olan Nisan ara tatilinin ise 8-12 Nisan'da yapılması bekleniyor.

        • 3

          2. ARA TATİL KAÇ GÜN?

          16 gün süren sömestr tatilinin ardından 5 Şubat Cuma günü öğrenciler için ders zili çaldı. Öğrencilerin dinlenmesi amacıyla düzenlenen ara tatil uygulamasının ikincisine bir ay kaldı. 8 Nisan'da başlayacak olan ara tatil bir hafta sürecek.

        • 4

          2023-2024 EĞİTİM YILI NE ZAMAN BİTİYOR? İŞTE YAZ TATİLİ TARİHİ!

          12 Nisan'da sona erecek olan 2. ara tatilin ardından ders zili Haziran ayına kadar çalmaya devam edecek ve bir tatil daha olmayacak. Öğrencilerin heyecanla beklediği yaz tatili ise 14 Haziran Cuma günü başlayacak.

        Haberi Hazırlayan: Yağmur Polat
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