Okullar ne zaman kapanacak? MEB takvimi ile yaz tatili ne zaman başlıyor, karnelerin veriliş tarihi belli mi?
Okulların açılış ve kapanış tarihi MEB takvimi ile duyuruldu. 2024-2025 eğitim öğretim döneminin sona ermesine kısa süre kala milyonlarca öğrenci okullar ne zaman kapanacak sorusuna yanıt arıyor. Okulların erken kapanacağı ve yaz tatilinin erken başlayacağı iddialarını Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin cevapladı. Bakan Tekin okulların Haziran ayında kapanacağını duyurdu. Peki, 2025 MEB takvimi ile yaz tatili ne zaman başlıyor, karneler ne zaman dağıtılacak?
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Öğrenciler yaz tatilini iple çekerken okulların kapanış tarihini araştırmaya başladı. 2024-2025 eğitim yılının son dönemi biterken öğrenciler karnelerini alarak yaz tatiline girecek. Peki Okullar ne zaman kapanacak? MEB takvimi ile yaz tatili ne zaman başlıyor, karnelerin veriliş tarihi ne zaman?
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OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?
Milli Eğitim Bakanlığı 2024-2025 takvimine göre yaz tatili 20 Haziran Cuma günü alınacak karnelerin ardından başlayacak.
KARNELER NE ZAMAN DAĞITILACAK?
Okulların erken kapanacağı ve yaz tatilinin erken başlayacağı iddialarını Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin cevapladı. Bakan Tekin okulların 20 Haziran Cuma günü kapanacağını duyurdu.
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OKULLAR ERKEN Mİ KAPANACAK?
Bu yıl Kurban Bayramı nedeniyle yaz tatilinin erkene çekileceği öne sürüldü. Bazı basın ve yayın organlarında "MEB hazırlıklara başladı, yaz tatili erkene çekilecek" başlıklı haberler yer aldı. Söz konusu iddialara ilişkin Milli Eğitim Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Bakanlık, 2024-2025 eğitim-öğretim yılının daha önce açıklandığı gibi 20 Haziran'da sona ereceğini bildirdi.
MEB tarafından yapılan açıklamada, "Söz konusu haberde özetle, 'Milli Eğitim Bakanlığı, bu yıl Kurban Bayramı nedeniyle yaz tatilini erkene çekmeye hazırlanıyor.' şeklinde verilen iddialar gerçeği yansıtmamaktadır." denildi.