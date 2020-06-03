Okullar ne zaman açılıyor 2020? sorusu merak edilmeye devam ediyor. Okulların Haziran'da açılmasına dair ihtimaller sürüyordu. Konuya ilişkin son noktayı Cumhurbaşkanı Erdoğan koydu. Bakan Selçuk ise telafi eğitimin yapılacağı tarihi ve detayları hakkında bilgi verdi. İşte detaylar...

OKULLAR NE ZAMAN AÇILIYOR 2020?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısının ardından yaptığı açıklamada, "Milli Eğitim Bakanlığımıza bağlı eğitim öğretim yılını sona erdirmeyi kararlaştırdık. Yeni eğitim öğretim yılı önümüzdeki Eylül ayında başlayacaktır." dedi.

TELAFİ EĞİTİM NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Televizyondaki derslerin ne kadar faydası olmuş, EBA internet ve Akademik Destek'ten ne kadar faydalanılmış tüm bunların ölçümünü yaptıktan sonra eylül ayında yüz yüze eğitimin kaç hafta olacağı belirlenecek. Öğretmenlerimiz yoğunlaştırılmış bir şekilde telafi eğitimi verecekler" dedi. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürü Muammer Yıldız, özel okulların 19 Haziran'a kadar uzaktan eğitime devam edeceğini, 15 Ağustos'tan sonra 3 haftadan az olmamak kaydıyla yüz yüze telafi eğitimi yapacağını duyurdu.