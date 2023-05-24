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Okulda deneyde kullanılan malzeme patladı: Yaralılar var

Diyarbakır'da, özel bir okulda deney yapmak amacıyla kullanılan malzemelerin karışımı sırasında patlama meydana geldi. Patlamada yaralanan 3 öğrenci ve 1 öğretmen hastaneye kaldırıldı

Giriş: 24.05.2023 - 19:31 | Güncelleme: ABONE OL
Okuldaki deneyde patlama: Yaralılar var
DHA

Diyarbakır'da, okulda deneyde kullanılan malzemenin patlaması sonucu 3 öğrenci ve 1 öğretmen yaralandı.

Olay, öğleden sonra Kayapınar ilçesinde bulunan özel bir okulda meydana geldi. Fen Bilimleri dersinde yapılacak deney için öğretmen ve öğrenciler bahçeye indi.

Deneyde kullanılan malzemelerin karışımı sırasında patlama oldu. 3 öğrenci ve 1 öğretmen meydana gelen patlamada yaralanırken, ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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