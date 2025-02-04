Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Okul yolunda köpek saldırdı | Son dakika haberleri

        Okul yolunda köpek saldırdı; lise öğrencisi kolundan yaralandı

        Edirne'de okula gitmek için evden çıkan 10'uncu sınıf öğrencisi Kaan Can Akbaş, sokak köpeğinin saldırısında yaralandı. Olayın ardından torununu hastaneye götüren Rafet Karabıyık, "Bu sokak köpeklerine önlem almaları gerekiyor. Bu çocuk boylu poslu, ilkokul çocuğu olsa ne olurdu? Bir de onu düşünmek gerekiyor. Çocuğun şu anda psikolojisi bozuldu" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.02.2025 - 12:53 Güncelleme: 04.02.2025 - 12:53
        ABONE OL
        ABONE OL
        Okul yolunda köpek saldırdı
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Edirne'de okul yolunda köpek saldıran lise öğrencisi Kaan Can Akbaş (15), kolundan yaralandı.

        Şükrüpaşa Mahallesi'ndeki evinden okula gitmek için çıkan 80'inci Yıl Cumhuriyet Anadolu Lisesi 10'uncu sınıf öğrencisi Kaan Can Akbaş, Dicle Sokak'ta sokak köpeğinin saldırısına uğradı.

        Köpeğin kolundan ısırdığı Akbaş, panikle okula giderek durumu öğretmenlerine anlattı.

        Öğretmenlerinin haber vermesiyle dedesi Rafet Karabıyık (62), Akbaş'ı 1'inci Murat Devlet Hastanesi'ne götürdü. Kolunda ısırık izleri oluşan Akbaş'a burada pansuman yapılarak tetanos aşısı vuruldu.

        Olay anını anlatan Akbaş, köpeği fark etmediğini, bir anda saldırdığını belirterek, "Köpeği göremedim açıkçası, bir anda çöpün yanından çıkıp üstüme saldırdı. Her sabah aynı güzergahı kullanıyorum. Orada normalde köpekler olmuyor ama bu sefer tek bir tane köpek vardı, o da üstüme fırladı, tepki veremedim. Sonra omzuma doğru çıktı ve kolumu ısırdı. O anda korktum, sonra hemen gittim zaten oradan, okuldaki hocalarımdan bilgi aldım. Hemen hastaneye gittim. Artık köpek görünce yolumu değiştiriyorum" diye konuştu.

        Rafet Karabıyık da sokak köpeklerine önlem alınmasını isteyerek, "Torunum beni aradı, 'Dede köpek ısırdı, beni doktora götür, acile gitmek istiyorum' dedi. Gittik acile, orada tetanos aşısı vurdular. Gereken bütün işlemler yapıldı. Fakat bu sokak köpeklerine önlem almaları gerekiyor. Bu çocuk boylu poslu, ilkokul çocuğu olsa ne olurdu? Bir de onu düşünmek gerekiyor. Çocuğun şu anda psikolojisi bozuldu, 'Tekrar nasıl giderim, bir daha saldılarsa' diyor. Yapacak bir şey yok, önlem alınması gerekiyor" dedi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #yerel haberler
        #edirne haberleri
        #Köpek saldırısı
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Teğmenler TSK'dan neden ihraç edildi? Gerekçeli kararı açıklandı
        Teğmenler TSK'dan neden ihraç edildi? Gerekçeli kararı açıklandı
        Başkan yardımcısı da gözaltında! Kapalıçarşı'da 'kara para' operasyonu!
        Başkan yardımcısı da gözaltında! Kapalıçarşı'da 'kara para' operasyonu!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Ahmed Şara ile görüşecek
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Ahmed Şara ile görüşecek
        Sosyal medya düzenlemesi son virajda
        Sosyal medya düzenlemesi son virajda
        Kanser yükü artıyor! 2050'de vaka sayısı ikiye katlanabilir
        Kanser yükü artıyor! 2050'de vaka sayısı ikiye katlanabilir
        "Gümrük Vergisi’nden bazı ürünler azaltılabilir"
        "Gümrük Vergisi’nden bazı ürünler azaltılabilir"
        Hesaplarını kullandıkları kişileri kaçırıp işkence ettiler!
        Hesaplarını kullandıkları kişileri kaçırıp işkence ettiler!
        Kayalık zeminde yeni şehir
        Kayalık zeminde yeni şehir
        "Annemizi öldürmemesi için kardeşimle önüne geçtik!"
        "Annemizi öldürmemesi için kardeşimle önüne geçtik!"
        "Milli Alarm Sistemi kurulmalı"
        "Milli Alarm Sistemi kurulmalı"
        Bakan Şimşek: TL'de reel değerlenme sürecek
        Bakan Şimşek: TL'de reel değerlenme sürecek
        Online taşıt ilanlarında "yetki doğrulaması"
        Online taşıt ilanlarında "yetki doğrulaması"
        Tatilde çektirmedi, tanıtımda çektirdi
        Tatilde çektirmedi, tanıtımda çektirdi
        Penaltı var mı, kırmızı çıkmalı mıydı?
        Penaltı var mı, kırmızı çıkmalı mıydı?
        Dünya şampiyonu kick boksçu cami görevlisini felç etti!
        Dünya şampiyonu kick boksçu cami görevlisini felç etti!
        1.97 promille dedeyi, anneanneyi, anneyi ve bebeği öldürdü! Cezası 10 yıl!
        1.97 promille dedeyi, anneanneyi, anneyi ve bebeği öldürdü! Cezası 10 yıl!
        Beşiktaş'ın Rıdvan Yılmaz ısrarı!
        Beşiktaş'ın Rıdvan Yılmaz ısrarı!
        16 yaşında öldüren kavga!
        16 yaşında öldüren kavga!
        "Psikolojik açıdan çok önemli!"
        "Psikolojik açıdan çok önemli!"
        Adaylığı tartışılıyor
        Adaylığı tartışılıyor
        Habertürk Anasayfa