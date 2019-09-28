Müfettiş görevlendirildi

28 EYLÜL 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Olay, dün öğle saatlerinde, Yatu Otomotiv Hürriyet Ortaokulu'nda meydana geldi. İddiaya göre 8'inci sınıf öğrencisi 12 yaşındaki R.İ.K., sınıfın kopan kapı kolunu okul müdürü B.K'ye götürmek istedi. Bu sırada sınıfa giren okul müdürü B.K, duruma sinirlenerek, elindeki sopayla R.İ.K.'nin başına vurdu. Daha sonra kapı kolunu öğrencisinin kafasına doğru fırlattı. Okul Müdürü B.K'nin "Kimse sınıftan dışarı çıkmayacak, bu konu burada kapanmıştır" diyerek öğrencileri tehdit ettiği de ileri sürüldü. Yaşanan olayın ardından kafatasında şişme ve morarma olan R.İ.K, sınıfta gözyaşı döktü. Okul çıkışında ailesine yaşadığı olayı anlatan R.İ.K, hastaneye götürüldü. Çocuğun kafasına pansuman yapılırken, anne N.Ş., okul müdürü B.K'den şikayetçi oldu. Savcılık, olayla ilgili soruşturma başlattı. Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğü olayı araştırması için bir müfettiş görevlendirdi.
YAŞADIKLARINI ANLATTI
Denizli'nin Kale ilçesinde, iddiaya göre, ortaokul müdürü B.K. tarafından darp edilen R.İ.K., yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:
"Sınıfımızdaki kapı kolu eskiydi. Kapıyı açarken, elimizde kaldı. Sınıfın önüne gelen müdür, kapı kolunu elimden alıp, bana doğru fırlattı. Elindeki yarım metre uzunluğundaki sopası da o an başıma geldi. Bana 'Yerine geç' diye bağırdı. Başım acıdığı için ağlamaya başladım. 'Niye ağlıyorsun' diye bana tekrar bağırdı. Çok korktum, başım kanadı. Daha sonra beni yanına çağırttı. Sınıf öğretmenime pansuman yaptırdı. Sınıf öğretmenim 'Hastaneye götürelim' dedi. Okul müdürü ise 'Hayır, darp derler' dedi. Sınıf öğretmenimiz 'Bari sağlık ocağına gidelim' dediğinde ise 'O kadar önemli değil' dedi. Okul çıkışı ağabeyimle hastaneye gidip, darp raporu aldık. Pazartesi günü okula gitmekten korkuyorum. Şikayet ettiğimi öğrendi. Okul değiştirmek istiyorum" diye konuştu.
ANNE TEPKİLİ
R.İ.K'in annesi Nurten Şipal (35),yaşanan olayın ardından gerekli mercilere şikayette bulunduğunu kaydetti. Konunun takipçisi olacağını vurgulayan Şipal, "Okul müdürü, dün kızımın başına sopayla vurmuş, kapı kolu fırlatmış. Ağabeyi, okul çıkışında hastaneye götürmüş. İşten çıkıp hastaneye gittiğimde, kızımın başındaki yaraları gördüm. Sınıf öğretmenini arayıp, neden olay yaşandığında hastaneye götürmediklerini sordum. Okul müdürünün izin vermediğini öğrendim" dedi.
'OKUL MÜDÜRÜNE KİMSE 'DUR' DEMEYECEK Mİ?'
Kendi kızının yaşadıklarının başka öğrencilerin başına gelmemesini istediğini söyleyen Şipal, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Olayın ardından karakola giderek şikayetçi olduk. Bu yaşananların peşini bırakmayacağım. Bu okul müdürüne kimse 'dur' demeyecek mi? Bir eğitimciye bu yakışmıyor. Gerekenin yapılmasını istiyorum. Bu müdür, bu okuldan gidebilir. Benim çocuğum da kurtulabilir ama başka okullardaki çocuklar ne olacak? Kapı kolu fırlatmak, kafasına sopa ile vurmak ne demek? Görevinden men edilsin istiyorum. Benim çocuğumun başına bu geldi, başka çocukların başına gelmesin" diye konuştu.
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