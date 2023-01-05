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Okan Buruk'un Fenerbahçe karnesi

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, pazar günü oynayacakları maçla birlikte antrenörlük kariyerinde ilk kez Fenerbahçe derbisine çıkacak.

Giriş: 05.01.2023 - 11:23 | Güncelleme: ABONE OL
Okan Buruk'un Fenerbahçe karnesi
İHA

Spor Toto Süper Lig’in 18. haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Galatasaray’da Teknik Direktör Okan Buruk, bir ilki yaşayacak. Sezon başında takımın başına geçen Buruk, pazar günü Kadıköy'deki mücadele ile birlikte teknik direktörlük kariyerinde ilk kez Fenerbahçe derbisi heyecanı yaşayacak. Daha önce kariyerindeki ilk derbisine Beşiktaş karşısında çıkan Okan Buruk, müsabakadan 2-1'lik skorla galip ayrılmıştı.

Fenerbahçe ile 13 kez karşılaştı

Okan Buruk, antrenörlük kariyerinde Fenerbahçe'ye karşı daha önce Elazığspor, Gaziantepspor, Sivasspor, Akhisarspor ve Başakşehir’in başındayken rakip oldu. Buruk’un takımları söz konusu müsabakalarda 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 8 mağlubiyet aldı. 49 yaşındaki teknik direktör, 3 kez Akhisarspor ile, 1 kez de Çaykur Rizespor'un başındayken Fenerbahçe'yi mağlup etti.
Okan Buruk, Akhisarspor'un başındayken 10 Mayıs 2018 tarihinde oynanan Türkiye Kupası finalinde Fenerbahçe'yi 3-2 mağlup ederek kupayı kazanmıştı.

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