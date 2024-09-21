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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Okan Buruk: Kazanmak için buradayız! - Galatasaray Haberleri

        Okan Buruk: Rakibin hocası beni ilgilendirmez!

        Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak. Sarı-kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk, mücadele öncesi açıklamalarda bulundu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.09.2024 - 19:34 Güncelleme: 21.09.2024 - 19:41
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        "Rakibin hocası beni ilgilendirmez!"
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        Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe'ye konuk olacak Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, karşılaşma öncesi açıklamalarda bulundu.

        İşte deneyimli çalıştırıcının o sözleri:

        Derbi maçı, her iki takım da çok hazır. Bazen bu tür maçlar ekstra motive olunan bazen iyi bazen kötü oyunların çıktığı maçlar oluyor. Formdayız ve tam kadroyuz, iki takım da çok formda. Önce güzel ve kaliteli bir maç olur umarım, kendi adımıza. Kazanmak istiyoruz, kazanmak için buradayız. Rakibimizle ilgili analizimizi yaptık. Her iki takımın planları olacak, uygulamaya çalışacağız. Bireysel performanslar önemli. Sakin kalıp oyun içi provokasyonlara takılmamalıyız. Sakin kalırsak daha iyi oynarız. Oyuncularıma güveniyorum.

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        "BAŞLANGIÇ PLANINI YAPTIK"

        İki takımın da kadrolarına bakınca hem başlayan 11 hem yedekleriyle ikişer takım çıkıyor. Başlangıç planını yaptık. Son iki maçta oynadığımıza yakın oyuncularla oynayacağız. Onlar hafta içi maç oynamadı, dinlenme ve hazırlık süresi fazlaydı. Biz rejenerasyon yaptık ve dün çalıştık. Son iki maç oyun ve istek olarak iyiydik. Öndeki oyunculara bakınca Yunus ve Barış, Mertens ve Osimhen ile başladık. Formları yukarı doğru giden oyuncular. Mertens, Yunus, Barış son iki maçta yukarı doğru gitti. Oyunun devamında diğer oyunculara ihtiyaç olacak.

        "ICARDI'NİN KADRODA OLMASI ÇOK DEĞERLİ"

        Icardi geldi, aslında onu antrene edip takımla çalıştıracaktık. Bizim programımız dahilinde orada çalıştı. Kontroller sonrası iyi olduğunu gördük. Bugün kadroda. İlk plan onu riske etmemek ama oyun gidişatına göre karar vereceğiz. Onun burada, kadroda olması çok değerli. Bu bize psikolojik olarak bizi güçlendiriyor. Hem de dışarıyı korkutuyor.

        "RAKİBİN HOCASI BENİ İLGİLENDİRMEZ"

        Sahaya odaklanmalıyız. Bu futbol. Rakibin hocasının kim olduğu beni ilgilendirmedi. Tabii çok saygı duyuyorum, dünya çapında önemli biri. Hoca kim olursa olsun oyuna hazırlanıyorsunuz. Benim için de, onun için de ne kadar saha içerisinde kalırsak o kadar iyi.

        "HAKEMDEN KİMSE MEMNUN DEĞİL"

        Hakem seçiminden kimse mutlu değil. Atilla Karaoğlan'ı dışarıdan insanlara sorsanız, yüzde 3 yüzde 5 bu maça yazar. Burayı hak eden, bu maçı hak eden o muydu soru işaretleri var. İnşallah iyi maç yönetir. Onun konuşulmadığı maç olur. Sadece bunu istiyorum.

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