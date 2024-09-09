Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Fenerbahçe
        FB
        10
        Galatasaray
        GS
        9
        Beşiktaş
        BJK
        9
        ikas Eyüpspor
        EYP
        8
        Rams Başakşehir
        İBFK
        7
        Göztepe
        GÖZ
        6
        Samsunspor
        SAMS
        6
        Kasımpaşa
        KSM
        5
        Tümosan Konyaspor
        KON
        4
        Net Global Sivasspor
        SVS
        4
        Antalyaspor
        ANT
        4
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        4
        Gaziantep FK
        GFK
        3
        Sipay Bodrum FK
        BOD
        3
        Trabzonspor
        TS
        2
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        2
        Bellona Kayserispor
        KYS
        1
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        1
        Adana Demirspor
        ADS
        1
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Okan Buruk 3-5-2'yi test etti - Galatasaray Haberleri

        Okan Buruk 3-5-2'yi test etti

        Milli arada 4 günlük izin yapan Galatasaray, hazırlık maçında Esenler Erokspor ile karşılaştı ve sahadan 8-3'lük galibiyetle ayrıldı. Teknik direktör Okan Buruk bu maçta 3-5-2 sistemini test etti.

        Giriş: 09.09.2024 - 10:27 Güncelleme: 09.09.2024 - 10:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        Okan Buruk 3-5-2'yi test etti
        ABONE OL
        ABONE OL

        Milli maç arasında dört günlük iznin ardından çalışmalarına başlayan Galatasaray, 1. Lig ekibi Esenler Erokspor ile bir hazırlık maçı yaptı.

        Sarı-kırmızılılar müsabakayı 8-3'lük skorla kazanırken teknik direktör Okan Buruk da 3-5-2 dizilimini bu özel maç ile test etmiş oldu.

        Galatasaray, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde oynanan karşılaşmaya kalede Günay, stoperde Davinson Sanchez, Eyüp Aydın, Berkan Kutlu, beşli orta sahada Yunus Akgün, Efe Akman, Lucas Torreira, Gabriel Sara, Yusuf Demir ve ileri uçta Dries Mertens ile Michy Batshuayi ile başladı.

        Galatasaray'ın gollerini hat-trick yapan Batshuayi'nin yanı sıra Sara, Yusuf DEmir, Torreira, Mertens ve Halil Dervişoğlu kaydetti.

        Gabriel Sara ve Batshuayi'ye iki asist yapan Efe Akman da mücadelenin öne çıkan futbolcularından oldu.

        Galatasaray hazırlıklarını bugün saat 18.00’de yapacağı idmanla sürdürecek.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Narin toprağa verilecek
        Narin toprağa verilecek
        Yeni eğitim-öğretim dönemi bugün başlıyor
        Yeni eğitim-öğretim dönemi bugün başlıyor
        Milli Takım'ın İzlanda 11'i
        Milli Takım'ın İzlanda 11'i
        2 yıl önce Mısır'da gemiye binmişti! DNA'sı çıkmadı!
        2 yıl önce Mısır'da gemiye binmişti! DNA'sı çıkmadı!
        Bir çocuk daha... Öldüren oyun!
        Bir çocuk daha... Öldüren oyun!
        'Kredi limitleri güncellenmeli'
        'Kredi limitleri güncellenmeli'
        Fransa'da binlerce kişi sokağa çıktı!
        Fransa'da binlerce kişi sokağa çıktı!
        TL ve borsa niye %50 iskontolu?
        TL ve borsa niye %50 iskontolu?
        Erkeklere göre kadınların saçları neden nadiren dökülür?
        Erkeklere göre kadınların saçları neden nadiren dökülür?
        Bu bölgeler için sağanak yağmur uyarısı
        Bu bölgeler için sağanak yağmur uyarısı
        Dünyanın en küçük canlısı hangisi?
        Dünyanın en küçük canlısı hangisi?
        Trump ve Harris ilk kez karşı karşıya gelecek
        Trump ve Harris ilk kez karşı karşıya gelecek
        Sevgiliye kavuşmak 14 saat
        Sevgiliye kavuşmak 14 saat
        Tarihin en uzun süre hüküm süren 7 İmparatorluğu!
        Tarihin en uzun süre hüküm süren 7 İmparatorluğu!
        40 dakikalık Türkiye ziyareti
        40 dakikalık Türkiye ziyareti
        Ünlüler acıyı paylaştı
        Ünlüler acıyı paylaştı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Savarona yatını ziyaret etti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Savarona yatını ziyaret etti
        İstanbul'un göbeğinde yaşandı: Aracın önünü kesip içindekileri dövdüler
        İstanbul'un göbeğinde yaşandı: Aracın önünü kesip içindekileri dövdüler
        2024’te devam filmlerinin gişe sıralaması
        2024’te devam filmlerinin gişe sıralaması
        Sürpriz iddia!
        Sürpriz iddia!
        Habertürk Anasayfa