02 AĞUSTOS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
tv100'de Sabah Sohbeti'ne katılan Bayülgen'in açıklamalarından öne çıkan kısımlar şöyle:
* Daha önce de kazıtmıştım saçlarımı. İnsanda böyle bir delirme hali oluyor. Erkeklerde dazlaklığı seksi buluyorum. Saçımı boyatmak için kadın kuaförüne gidiyorum. Sevgilim Selin Atasoy yeni halimi görünce şaşırmadı.
* Hayatımda her şey yolunda.
* Televizyondan, radyodan ve reklam dünyasından uzak kaldığım süre içerisinde her gün işe gitmem gerekiyordu ben faizi sevmem. Ev alıps atmayı sevmem rant sevmem. Emlak bir tip değilim.
* En çok para kazanan Beyazıt Öztürk'tür. Hep diyorum hepimiz yaşlandığımızda Beyazıt'ın dairelerinde kiracı olacağız. Beyazıt akıllıdır kafası çalışır bu işlere.
* Ben içerik ürettiğim sürece açtığım işletmeler batmaz. Türkiye'de canlı gösterilere büyük ilgi var.
* Üvey babamdan Bodrum'da bana miras kalan iki dükkan var.
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