* Bir tarafta Nuri Bilge Ceylan var bir tarafta da Şahan Gökbakar. Ortası boş... Ne yapsam gişede batacak. Ben bu sektöre bir şey yapmak istemiyorum. Sinemayı seviyorum ama bu kadar aptal bir sektöre hizmet etmek istemiyorum.



* Birinin filmleri iyi seyirci yok... Öbürünün filmlerini herkes izliyor filmler kötü... Şahan Gökbakar'ın filmleri kötü ama herkes izliyor.



