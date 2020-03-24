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Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği ve İTÜ Arı Teknokent iş birliğinde Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında sağlık çalışanları için hayati öneme sahip 2 bin 500 adet plexiglass- koruyucu kalkan maske üretimi gerçekleştirileceklerini bildirdi.

Üretilen maskelerin, Sağlık Bakanlığına teslim edileceği açıklanırken, sağlık kuruluşlarındaki yoğun bakım ünitelerinde görevli çalışanların salgından etkilenmemesi için ihtiyaç duyduğu kritik öneme sahip koruyucu kalkan maskelerin, OİB Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi’nde (OİB MTAL) ve İTÜ Arı Teknokent’te yer alan 3D yazıcılarda üretileceği kaydedildi.

OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik, üretim için gerekli malzemelerin OİB tarafından karşılanacağını söyledi.

OİB olarak pandemi süresi boyunca koronavirüs ile mücadelede ellerinden gelen desteği vermeye hazır olduklarını vurgulayan Çelik, "Bu kapsamda, Türkiye’nin otomotivde Ar-Ge, Yenilik ve Tasarım Merkezi olma yolundaki vizyonumuzun güçlü bir parçası olarak kurmuş olduğumuz OİB MTAL’de ve ayrıca İTÜ Arı Teknokent’te yer alan 3D yazıcılarda, sağlık çalışanlarımız için gerekli koruyucu kalkan maskelerin üretimi gerçekleştirilecek" dedi.

Malzemelerin tamamının OİB tarafından karşılanacağını vurgulayan Çelik, "Üretilen maskeler, en kısa zamanda Sağlık Bakanlığına teslim edilecek" diye konuştu.

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