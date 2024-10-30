Oğuzhan Bingöl, Esenyurt Belediyesi'ne kayyum olarak atandı. Daha önce Beşiktaş Kaymakamlığı yapmış olan Oğuzhan Bingöl İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan Esenyurt Belediyesi Başkanlığı görevine getirildi. Peki, Oğuzhan Bingöl kimdir, kaç yaşında, hangi görevlerde bulundu? İşte Esenyurt Belediyesi'ne kayyum olarak atanan Oğuzhan Bingöl'ün biyografisi....