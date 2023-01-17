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Galatasaray'a olaylı bir sürecin ardından transfer olan Oğulcan Çağlayan, Giresunspor'da da tutunamadı. Yeşil-beyazlılarla ligde ilk 11'de sahaya çıkamayan ve toplamda sadece 405 dakika süre alabilen 26 yaşındaki oyuncu, Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Pendikspor'a kiralandı.

OLAYLI BİR TRANSFER SÜRECİ YAŞANDI Galatasaray'a transferinden önceki bonservisi Çaykur Rizespor'da olan Oğulcan Çağlayan'ın Karadeniz ekibiyle sözleşmesi Haziran 2020'de sona erecekken Rizespor, mukaveledeki opsiyon maddesini kullanarak sözleşmeyi 1 yıl uzatmıştı.

Oğulcan Çağlayan ise sözleşmeyi tek taraflı olarak feshettikten iki ay sonra Galatasaray'a bonservisiyle transfer olmuştu. Sarı-kırmızılıların bu transferi hem Rizespor hem de başka kulüplerden de tepki çekerken Galatasaray ile Karadeniz ekibinin anlaşmazlığı mahkemelik oldu.

UÇK'DAN ALTI MAÇ MEN VE PARA CEZASI Galatasaray, Ocak 2021'de Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Uyuşmazlık Çözüm Kurulunun (UÇK) Çaykur Rizespor ile sözleşmesini haksız feshettiği gerekçesiyle sarı-kırmızılı futbolcu Oğulcan Çağlayan'a 6 maç men ve 1 milyon 200 bin Euro para cezası verdi.

Sarı-kırmızılı kulüp bu kararı mahkemeye taşırken TFF Tahkim Kurulu, altı maçlık cezayı üç maça düşürürken para cezası ise sabit kalmıştı. Bu gelişmelerin ardından Galatasaray, Rizespor'a 1 milyon 200 bin Euro ödeme gerçekleştirdi.

BEKLENTİLERİ VEREMEDİ Galatasaray'da ilk sezonunda nispeten iyi bir performans sergileyen Oğulcan 2021-22 sezonunda ise beklentilerin altında kaldı. Zaman zaman sağ bekte de kullanılan 26 yaşındaki futbolcu ikinci yarıda ise Eyüpspor'a kiralandı.

11 maçta 3 gol kaydeden Oğulcan bu sezon başında ise Galatasaray'a geri döndü. Okan Buruk tarafından performansı yeterli bulunmayan 26 yaşındaki oyuncu Giresunspor'a kiralandı.

GİRESUN MACERASI DA HÜSRAN OLDU Giresunspor'da Spor Toto Süper Lig'de ilk 11'de oynamakta zorlanan Oğulcan, yeşil-beyazlı formayla sadece 179 dakika süre alabildi. Kupada üç maçta da sahaya 11'de çıkan Oğulcan kupada da rakip fileleri havalandıramadı. Giresunspor'la olan sözleşmesi karşılıklı anlaşmayla feshedilen 26 yaşındaki oyuncu Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Pendikspor'a kiralandı.

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