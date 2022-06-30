Sezon öncesi moral depoladılar

Habertürk'ten Ferit Tuğluk'un haberine göre; Galatasaray'ın genç yıldızları Oğulcan Çağlayan, Aytaç Kara ve Ömer Bayram, önceki gün Bebek'teydi.

Ekip, sahilde tur atmalarının ardından bir mekana geçerek, yemek yedi.

Oldukça keyifli olduğu gözlenen genç yıldızlar, yeni sezon öncesi moral depoladı.