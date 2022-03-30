Manisa'nın Şehzadeler ilçesine bağlı Karaoğlanlı Mahallesi'nde bir grup öğrenci, bahçede buldukları sokak kedisinin bakımını üstlenmek için sınıf öğretmenleri Fatma Dinç ile Okul Müdürü Murat Arpacı'dan yardım istedi.
AA'nın haberine göre okul yönetiminin öğrencilerin isteğini kabul etmesi üzerine, kedinin aşıları yaptırıldı. Bakımı ve beslenmesi tamamen öğrencilerin sorumluluğunda olan kediye öğrenciler, Uykucu ismini verdi.
Okulun dersliklerinde dolaşıp teneffüslerde çocuklarla oynayan kedi, günün büyük bölümünü uyuyarak geçiriyor.
"SINIFIN MASKOTU OLDU"
Sınıf öğretmeni Fatma Dinç, yaptığı açıklamada, kedinin varlığının öğrencilerin okula sevgisini artırdığını söyledi.
Okul bahçesinde baktıkları kediyi havaların soğumasıyla sınıflarına almaya karar verdiklerini anlatan Dinç, şöyle konuştu:
"Okulda dolaşır, canı istediğinde gelir, sınıfımızda ona bir yer ayırdık, kalorifer peteğinin yanına. Peteğe yaslanır bol bol uyur. Bazen sıraların arasında dolaşır. Sınıfta adlar konusu işlerken cins adı ve özel adı anlatırken, oy birliğiyle 'Uykucu' adını seçtik çünkü en önemli özelliği uyumak. Canı sıkıldığında sınıf kapısının önüne gider, bir süre sonra geri gelir. Öğrenciler ilgi duyuyor, onunla eğleniyor. Sınıfın maskotu oldu."
"HAYVAN SEVGİSİ DE EĞİTİMİN BİR PARÇASI"
Okul müdürü Murat Arpacı da öğrencilerin ilgisini fark ettikten sonra kedinin aşılarını yaptırıp okul adına sahiplendiklerini dile getirerek, "Hayvan sevgisi de eğitimin bir parçası. Şu an çocuklarımızla birlikte derse giriyor. Biz kendi aramızda, '160 öğrencimiz vardı, Uykucu'yu da 161. öğrencimiz olarak okula kaydettik' diyoruz." ifadelerini kullandı.
Öğrencilerden 10 yaşındaki Veli Savran ise Uykucu'yu çok sevdiklerini belirterek, "Uyumayı ve bizim sınıfı çok sever. Sınıfta genelde arkadaşlarımızın sırasında dolaşır, bazen oturur bizimle dersi dinler. En çok sevdiği şey ise uyumak" diye konuştu.
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