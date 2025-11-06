ÖGG sınav sonucu sorgulama ekranı: Özel Güvenlik sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
117. Temel Eğitim ve 93. Yenileme Eğitimi Sınavı sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. 19 Ekim Pazar günü uygulanan sınavın ardından ÖGG sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih, gündemi meşgul etmeye devam ediyor. Özel Güvenlik Görevlisi sınav sonuçları, belirtilen tarihte Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) internet sitesi üzerinden adayların erişimine sunulacak. Peki, "Özel Güvenlik sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" İşte 2025 ÖGG sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih...
- 1
ÖGG sınav sonuçları için gözler Emniyet Genel Müdürlüğü'nden gelecek son dakika açıklamalarına çevrildi. Özel Güvenlik Görevlisi sınavları bilindiği üzere 100 puan üzerinden değerlendirilmektedir. Belirtilen tarihte sınava katılan adaylar, ÖGG sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi araştırmaya başladı. Peki, "Özel Güvenlik sınav sonuçları açıklandı mı, ÖGG sonuçları ne zaman açıklanacak?" İşte detaylar...
- 2
117. DÖNEM ÖGG SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
117. Dönem ÖGG sınav sonuçları, 7 Kasım Cuma günü açıklanacak.
Adaylar yazılı sınav sonucuna 10-12 Kasım 2025 tarihleri arasında itiraz edebilecek. Yapılan yazılı sınav itiraz sonuçları ise 13 Kasım 2025 tarihinde açıklanacak.
- 3
ÖGG SINAV SONUCU NASIL ÖĞRENİLİR?
ÖGG sınav sonuçları online sistem üzerinden T.C. kimlik numaraları ile “onlineislemler.egm.gov.tr” veya “egm.gov.tr./ozelguvenlik” adreslerinden sorgulayarak öğrenebilecektir.
-
- 4
SINAV DEĞERLENDİRMESİ NASIL OLACAK?
Silah Farkı sınavına katılan adayların sınavdan başarılı sayılabilmeleri için; yazılı silah bilgisi ve uygulamalı sınav toplamlarının en az 50, bu puan ile daha önce başarılı olduğu temel silahsız sınav puan toplamının ortalaması en az 60 puan olması gerekmektedir.
Silahsız özel güvenlik temel eğitim sertifikası bulunan kişilerin silahsız yenileme eğitimi ile birlikte silah farkı eğitimi alarak özel güvenlik yenileme sınavına silahlı sınav türünden katılacak adayların başarılı sayılabilmeleri için; yazılı silah bilgisi ve uygulamalı sınav toplamlarının en az 50, bu puan ile daha önce başarılı olduğu temel silahsız sınav puan toplamının ortalaması en az 60 puan olması gerekmektedir. Başarı sağlanamaması durumunda sınav sonucu silahsız olarak değerlendirilecektir.