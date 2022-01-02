Mali sıkıntılarla gündeme gelen TFF 3'üncü Lig ekiplerinden Ofspor´da futbolcular ödemeleri geciktiği için şarkılı video mesaj yayınladı. Kulübün sosyal medya hesabından paylaşılan videoda, Ofspor'da forma giyen 7 futbolcu, Erkin Koray´ın `Fesuphanallah´ şarkısını söyleyerek yönetime sitem etti. Videoda Kulüp Başkanı Olcay Saral´a seslenen oyuncular "Arkası gelmez ödemelerin bıktım illallah, bize de bir gün peşinat yatar inşallah" dedi. Başkan Saral da oyunculara, `Peaky Blinders´ dizisinin bir sahnesinden uyarlanan videoyla kulübün sosyal medya hesabından cevap verdi.
"OYUNCULARIMIZ SİTEMDE HAKLI"
Futbolcuların sosyal medyada ilgi gören videosuyla ilgili açıklama yapan Ofspor Başkanı Olcay Saral, "10 yıldır Ofspor´da kulüp başkanıyım ve bugüne kadar hiçbir oyuncumuzun alacağı kalmadı. Oyuncularımızın bize sitemini ve cevabımızı resmi hesabımızdan paylaştık. Aslında iğneyi kendimize, çuvaldızı başkasına batırmak istedik. Oyuncuların sitemini haklı buluyoruz. Çözmek için elimizden geleni yapıyoruz ama Olcay Saral tek başına bu işleri yapamaz. Ofspor bütün Oflularındır. Çözülmesi gereken bir sorun veya borç varsa bu Ofluların borcudur. Bir şekilde sesimizi duyurmaya çalışıyoruz. Of´un bütün siyasetçisi, bürokratı, iş insanı ve spor adamının bundan pay alması ve başarılı sonuçlar alan kulübe destek olması gerekiyor" ifadelerini kullandı.
"1 MİLYON TL´YE İHTİYAÇ VAR"
İlk yarıyı zor mali şartlara rağmen Play-Off potasında bitirdiklerini söyleyen Başkan Saral, "İkinci yarıda da üst lige çıkma şansımızı zorlamamız ve mali sorunları çözmemiz gerek. İlk yarıda fedakarlık yapan oyuncularımızın hakkını vermek istiyoruz. Çocukları elbette açıkta bırakmadık ama sezon başından beri yapmamız gereken ödemeyi parçalar halinde verebildik. Acilen 1 milyon TL´ye ihtiyacımız var. Kentimizin Trabzonspor gibi önemli bir markası varken sanki diğer kulüplerin sorunları gereksiz gibi düşünülüyor. Çektiğimiz sıkıntı aslında biraz da bu yüzden. Trabzonlu tüm sporseverlerin bakışını, gözünü, gönlünü bizlere çevirmesini istiyoruz" diye konuştu.
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