Ödüllerini aldılar

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İstanbul Uluslararası Yayıncılık Haftası kapsamında verilen 'Korsan Kitap Alma Resim Yarışması', 'Fikir Maratonu', 'Türk Kültürüne Katkı' ve 'İstanbul Telif Ödülleri' Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen törende sahiplerine verildi.

Kuzey Makedonya'dan Prof. Dr. Adnan İsmaili ve Macaristan'dan Türkolog Edit Tasnadi'ye ödülünü Mehmet Nuri Ersoy takdim etti. Törende ayrıca, gençlerden oluşan bir grup, 'Fikir Maratonu' ödülünü aldı.

Etkinlikte, İstanbul Telif Ödülü'ne layık görülen yayınevleri şöyle: Birincilik ödülü Makedonya'dan Logos-A, ikincilik ödülü Lübnan'dan Arab Scientific, üçüncülük ödülü ise Ukrayna'dan Alemak'ın oldu. İTO Özel Ödülü Gürcistan'dan Academic Press'e, YAYFED Özel Ödülü ise Almanya'dan Christina Tremmel'e takdim edildi.

Korsan Kitaba Hayır başlıklı resim yarışmasında, 8. sınıf öğrencisi İrem Selvi birinci, 8. sınıf öğrencisi Elif Göksu ikinci, 7. sınıf öğrencisi Ilgaz Aminat Çakır üçüncülük ödülüne layık görüldü. Gecede, 7. sınıf öğrencisi Helena Sahkaee Nejad mansiyon ödülünü, Resim öğretmeni Seval Pehlevan ise birinci öğretmen ödülüne layık görüldü.

Törene katılan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, okuyucu henüz ne aradığını bilmeden çok önce, yazar ve yayımcıların bu arayışa cevap verdiklerini aktardı. Ersoy, geçmişten bugüne her konu başlığında yazılmış eserler olduğuna işaret ederek, "Biliyoruz ki bizden çok daha önce ve çok daha ayrıntılı bir şekilde o konuya eğilen seçkin bir zihin, kitabı zaten yazmış; onun değerini anlayan bir yayıncı ise eseri yayımlamıştır." dedi.

Mehmet Nuri Ersoy, yayıncılık haftasında düzenlenen etkinliklerin önemine değinerek, "İstanbul Uluslararası Yayıncılık Haftası, sektörün emekçilerine hem bir teşekkür mahiyetinde hem de yayımcılığın bugünü ve yarını için tecrübelerin paylaşılacağı, fikir alışverişinin yapılacağı, iletişim ve ilişkilerin kurulacağı bir ortam oluşturma düşüncesiyle sizlerle birlikte hayat buldu" ifadelerini kullandı.

Yayıncılığın dünyadaki değişime ayak uydurarak hem ihtiyaçlara etkin cevaplar vermesi hem de doğru projeler, eksiksiz hizmet ve ürünlerle kendi değerini kalıcı kılmasını istediklerini kaydeden Mehmet Nuri Ersoy, şunları söyledi: Uzun zaman ve emek harcanarak hazırlanan ve yayımlanan eserlere, başta telif hakları olmak üzere, hak ettiği saygıyı ve değeri göstermek, hepimizin omuzlaması gereken bir sorumluluktur. Çok değil belki iki belki üç nesil önce, bir kitabı okumakla onun bir baskısına sahip olmanın çok farklı şeyler olduğunun farkındaydık. Sahaflar bir hazine sandığı gibi heyecan uyandırırdı ve sayfalarına yılların sindiği eski kitaplar sahibini özel hissettirirdi. Yayıncılık, bu duyguların kaynağını keşfetmede ve onu insanlarla buluşturmada adeta soluksuz bir yarıştı. Biz yazara, esere ve yayımcıya atfedilen bu değerleri çocuklarımıza öğretmekle yükümlüyüz. Bu, telefon yahut bilgisayar ekranından öğrenilecek bir şey değildir. Daha geç olmadan, uslu durmaları için çocuklarımızın ellerine telefon değil kitap vermeye ve onlara yol göstermeye başlamalıyız.

Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye'deki yayımcılık sektörünün son dönemde ciddi bir atılım yaparak önemli mesafeler kat ettiğini aktararak, "2021 yılı sonu itibarıyla baktığımızda, yayımcılık sektörümüz tarafından üretilen kitap başlık sayısı 87 bin 231'e, kitap adedi ise yaklaşık 438 milyona yükseldi. Diğer tüm sektörlerde olduğu gibi kültür endüstrisinde de son iki yılda yaşadığımız durgunluğa rağmen, 2020 ve 2021 aralık ayı rakamlarını kıyasladığımızda kitap üretiminde yüzde 5'lik bir artış yakaladığımızı memnuniyetle görmekteyiz. Uluslararası Yayıncılar Birliği ve Dünya Fikri Mülkiyet Örgütünün açıkladığı güncel uluslararası istatistiklere göre ülkemiz ISBN tahsis edilen başlık sayısı bakımından dünyada altıncı, perakende pazar büyüklüğü bakımından ise onuncu sıradadır. Bakanlığımızın sağladığı desteklerin ve sürdürdüğü projelerin sektörün bu atılımına ivme kazandırmış olması bizi ayrıca sevindirmekte ve daha güçlü adımlar atmak için şevk vermektedir" dedi.

Kültür ve Turizm Bakanlığının yayımcılık alanında verdiği desteklerden ve yaptığı çalışmalardan da söz eden Bakan Ersoy, "İstanbul Uluslararası Yayıncılık Haftası'nın düzenlenmesinde, meslek birliklerinden büyükelçiliklere birçok kurum, kuruluş ve kişilerin katkıları, destekleri var. Hepsine ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum. Bu etkinlik ve faaliyetlerin amaçlarına layık hizmet etmesini, yayımcılık sektörümüze değerli katkılar sunmasını diliyorum" değerlendirmesinde bulundu.

Törene, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu Başkan Vekili ve yazar Prof. Dr. İskender Pala, tarihçi yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz, Yayımcı Meslek Birlikleri Federasyonu (YAYFED) Başkanı Münir Üstün, Türkiye Basım Yayın Meslek Birliği (TBYM) Başkanı Mehmet Burhan Genç, şair-yazar Beşir Ayvazoğlu, Büyük Doğu Yayınları Genel Koordinatörü ve Basın Yayın Birliği Derneği Yönetim Kurulu üyesi Emrah Kısakürek ve İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkan Yardımcısı İsrafil Kuralay'ın yanı sıra yayıncılık dünyasından, yerli ve yabancı çok sayıda önemli isim katıldı.

'Sözün Edebi Yolculuğu: Kitap Sözün Kabuğudur' adlı tiyatro gösterisinin de sahnelendiği gecede, tanıtıcı filmler gösterildi ve tüm katılımcılarla hatıra fotoğrafı çekildi.