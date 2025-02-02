Sinemalarda beklenen olmadı

Sinema sektörü, büyük umutlarla girdiği 2025'in ilk ayında beklenen gişeye ulaşamadı.

Her ne kadar izleyici sayısı, bir önceki aya (Aralık) oranla; % 68 artsa da 2024'ün Ocak ayına oranla; % 43 düşüş yaşandı.

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Okulların yarı yıl tatiline denk gelmesi nedeniyle ocak ayında gişelerde oldukça yükselme bekleniyordu. Ne var ki izleyici sayısı, umut edilen rakamların altında kaldı.

• Ocak 2025... 4.714.122

• Aralık 2024... 2.793.093

• Ocak 2024... 8.362.815

Ocak ayında bilet fiyatları ortalaması; 179 TL oldu... Ocak 2025'te; 4.714.122 bilet kesildi. • Türk Filmleri... 3.895.486 •Yabancı Filmler... 818.636 Ocak ayının kazanan filmleri, aile merkezli çocuk filmleri oldu. • Rafadan Tayfa: Kapadokya... 1.990.563 • Şam'PİYONlar... 588.740 • Kardeş Takımı... 528.072 • Kirpi Sonic... 431.235 • Aslan Hürkuş 4: Hürjet Oyunda... 147.937 TOPLAM... 3.686.547 REKLAM Ocak ayında gösterime giren aile merkezli çocuk filmleri arasında ilk 5'te yer alan yapımlar, toplam gişenin % 78'ni aldı.