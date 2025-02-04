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        Haberler Kültür-Sanat Sinema 'O DA BİR ŞEY Mİ’ prömiyer yaptı

        'O DA BİR ŞEY Mİ’ prömiyer yaptı

        Pelin Esmer'in yazıp yönettiği son filmi 'O DA BİR ŞEY Mİ', dünya prömiyerini 54. Rotterdam Uluslararası Film Festivali'nde gerçekleştirdi. Festivalin Harbour Bölümü'nde yapılan gösterime yönetmen Pelin Esmer başta olmak üzere oyuncularından Timuçin Esen, Merve Asya Özgür ve İpek Bilgin katıldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.02.2025 - 19:11 Güncelleme: 04.02.2025 - 19:11
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        'O DA BİR ŞEY Mİ' prömiyer yaptı
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        ‘Koleksiyoncu’, ‘Oyun’, ‘11'e 10 Kala’, ‘Gözetleme Kulesi’, ‘İşe Yarar Bir Şey’ ve ‘Kraliçe Lear’ filmlerinin ödüllü yönetmeni Pelin Esmer’in yeni filmi ‘O DA BİR ŞEY Mİ’nin dünya prömiyeri 54. Rotterdam Uluslararası Film Festivali’nde ekibin katılımıyla yapıldı. 1 Şubat Cumartesi günü festivalin Harbour bölümünde ilk kez sinemaseverlerle buluşan filmin gösterimi sonrasında yapılan söyleşide yönetmen Pelin Esmer duygularını şu sözlerle dile getirdi: “‘11e 10 Kala’ ve ‘Gözetleme Kulesi’nden sonra üçüncü kez Rotterdam Film Festivali’ne katılmaktan çok mutluyum. Ne şanslıyım ki film yapmaya devam edebiliyorum ve umuyorum sonraki filmlerimle IFFR’ye gelmeye devam edeceğim.”

        Festival yolculuğuna Rotterdam sonrası da devam edecek filmin başrollerini Timuçin Esen ve ilk kez kamera karşısına geçen genç oyuncu Merve Asya Özgür paylaşırken oyuncu kadrosunda ayrıca İpek Bilgin, Nur Sürer, Mehmet Kurtuluş, Şebnem Hassanisoughi, Asiye Dinçsoy, Sermet Yeşil, Fehmi Karaarslan, Laçin Ceylan, Deniz Karaoğlu, Oğuz Kara gibi usta ve genç isimler bir arada yer alıyor. Senaryosunu Pelin Esmer’in kaleme aldığı ‘O DA BİR ŞEY Mİ’, Söke’de doğup büyüyen otel görevlisi bir genç kızla, İstanbul’da yaşayan tanınmış bir yönetmenin iç içe geçen hayatlarını konu alıyor.

        Dilde Mahalli (Rosa Film), Pelin Esmer (Sinefilm) ve Kerem Çatay’ın (Ay Yapım) yapımcılığını üstlendiği ‘O DA BİR ŞEY Mİ’, Türkiye- Bulgaristan- Romanya ortak yapımı olarak gerçekleştirildi. T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü’nden ve Eurimages ortak yapım desteği alan filmin tüm çekimleri Söke ve İstanbul’da tamamlandı.

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        #Pelin Esmer
        #O da Bir Şey Mi
        #Rotterdam Uluslararası Film Festivali
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