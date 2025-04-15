‘O DA BİR ŞEY Mİ’ festivalde prömiyer yapıyor

‘O DA BİR ŞEY Mİ’ festivalde prömiyer yapıyor

‘Koleksiyoncu’, ‘Oyun’, ‘11'e 10 Kala’, ‘Gözetleme Kulesi’, ‘İşe Yarar Bir Şey’ ve ‘Kraliçe Lear’ filmlerinin ödüllü yönetmeni Pelin Esmer’in yeni filmi ‘O DA BİR ŞEY Mİ’ Söke’de doğup büyüyen otel görevlisi bir genç kızla, İstanbul’da yaşayan tanınmış bir yönetmenin iç içe geçen hayatlarını konu alıyor.

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Festival yolculuğuna İstanbul sonrası devam edecek filmin başrollerini Timuçin Esen ve ilk kez kamera karşısına geçen genç oyuncu Merve Asya Özgür paylaşırken oyuncu kadrosunda ayrıca İpek Bilgin, Nur Sürer, Mehmet Kurtuluş, Şebnem Hassanisoughi, Asiye Dinçsoy, Sermet Yeşil, Fehmi Karaarslan, Laçin Ceylan, Deniz Karaoğlu, Oğuz Kara gibi usta ve genç isimler bir arada yer alıyor.

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Dilde Mahalli (Rosa Film), Pelin Esmer (Sinefilm) ve Kerem Çatay’ın (Ay Yapım) yapımcılığını üstlendiği ‘O DA BİR ŞEY Mİ’, Türkiye- Bulgaristan- Romanya ortak yapımı olarak gerçekleştirildi. T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü’nden ve Eurimages ortak yapım desteği alan filmin tüm çekimleri Söke ve İstanbul’da tamamlandı. Filmin önümüzdeki sonbaharda Türkiye’de vizyona girmesi planlanıyor.

44. İstanbul Film Festivali Gösterimleri: 19 Nisan Cumartesi 21.30 – Atlas 1948 (Ekip Katılımıyla) 20 Nisan Pazar 13. 30 – Kadıköy Sineması (Ekip Katılımıyla) 22 Nisan Salı 16.00 – Cinewam City’s 7