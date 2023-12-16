O anlar kamerada! Mecidiyeköy'de taksi durağına yaylım ateşi!

İstanbul'da olay, Şişli ilçesine bağlı Mecidiyeköy Gülbahar Mahallesi'nde yaşandı. Perşembe günü saat 17.50 sıralarında bir taksi durağının önünde meydana geldi.

TAKSİ DURAĞI VE OTOMOBİLE ATEŞ AÇTI

DHA'da yer alan habere ve edinilen bilgiye göre, seyir halindeki otomobilin yolcu koltuğunda oturan bir kişi, henüz bilinmeyen bir nedenle taksi durağına ve park halindeki otomobile ateş etti.