Hadise’den özür diledim bunu Seda Sayan da biliyor...

Hadise beni aradı özür diledi. 3 hafta sonra ne oldu, o programa neden bağlandım, ne yaşadım bilmiyorum…

1,5 yıldır beyin kanseriymişim bilmiyordum…

Hadise’den özür diliyorum. Bin kere de dilerim. Milyonlarca defa özür diliyorum.



