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        Haberler Magazin Nur Sürer, Ozan Bilen ile 35 yıl sonra yeniden bir arada - Magazin haberleri

        Nur Sürer, Ozan Bilen ile 35 yıl sonra yeniden bir arada

        Nur Sürer, 1989 yapımı 'Uçurtmayı Vurmasınlar' aldı filmde oynadığı çocuk oyuncu Ozan Bilen ile 35 yıl sonra yeniden bir araya geldi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.12.2024 - 14:40 Güncelleme: 22.12.2024 - 14:40
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        35 yıl sonra buluştular
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        Usta oyuncu Nur Sürer, 35 yıl önce oynadığı 'Uçurtmayı Vurmasınlar' filminin çocuk oyuncusu Ozan Bilen ile bir araya geldi.

        Ozan Bilen ile olan fotoğrafını sosyal medyada yayımlayan Nur Sürer; "Yıllar yıllar sonra Ozan Bilen’le 'Uçurtmayı Vurmasınlar'ı izledik" ifadelerini kullandı.

        'UÇURTMAYI VURMASINLAR' FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

        Kadınlar hapishanesindeki bir mahkumun oğlu olan Barış (Ozan Bilen), annesinin cezası sebebiyle hapishanede yaşamaktadır. Henüz algılayamadığı garip bir dünyanın içinde, her yanı soğuk ve sağır duvarlarla çevrili bir hapishane avlusunda gökyüzünü ve özgürlük uçurtmalarını gözlemektedir.

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        #nur sürer
        #Ozan Bilen
        #Uçurtmayı Vurmasınlar

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