Nur Gümüşdoğrayan'dan İdil Bilgen'e destek
Miss Turkey 2004 Güzeli Nur Gümüşdoğrayan, Miss Turkey 2024 ünvanını alan İdil Bilgen'e yönelik yapılan olumsuz yorumları haksız bulduğunu söyledi
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Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Miss Turkey 2004 güzeli Nur Gümüşdoğrayan, Nişantaşı'nda objektiflere yansıdı.
Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Gümüşdoğrayan, Miss Turkey 2024 güzeli İdil Bilgen'e yapılan olumsuz yorumları değerlendirdi.
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İdil Bilgen'e tam destek verdiğini belirten Nur Gümüşdoğrayan, zamanında kendisinin de benzer eleştirilere maruz kaldığını söyleyip bu tür eleştirilerin genç kadınlar üzerindeki olumsuz etkilerine dikkat çekti.
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"İDİL BİRİNCİLİĞİ HAK EDEN BİRİ"
İdil Bilgen'in karakteristik ve farklı bir yüz güzelliğine sahip olduğunu vurgulayan Nur Gümüşdoğrayan, genç kızın birinciliği sonuna kadar hak ettiğini ifade etti. Gümüşdoğrayan; "İdil, klasik güzellik algılarının ötesinde, kendi özgün tarzı ve karakteristik yüzüyle dikkat çekiyor. Eleştiriler haksız ve anlamsız, İdil birinciliği hak eden biri" dedi.
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"ZAMANINDA BANA SÖZ HAKKI TANINMAMIŞTI"
Ayrıca, kendi deneyimlerine de değinen Nur Gümüşdoğrayan, Miss Turkey yarışmasında yarıştığı dönemde kendisine bile konuşma fırsatının verilmediğini belirterek; "Zamanında bana bile söz hakkı tanınmamıştı, şimdi İdil'e yapılanlar gerçekten çok ayıp" şeklinde konuştu. Güzellik yarışmalarında kadınların sürekli eleştirilmesinin yanlış olduğunu ve bunun genç kadınların özgüvenlerini zedeleyebileceğini söyledi.
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Son olarak, İdil Bilgen'in yanında olduğunu vurgulayan Nur Gümüşdoğrayan, ona yönelik eleştirilerin haksız olduğunu belirterek, Bilgen'e her zaman destek vereceğini ifade etti.