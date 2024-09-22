"İDİL BİRİNCİLİĞİ HAK EDEN BİRİ"

İdil Bilgen'in karakteristik ve farklı bir yüz güzelliğine sahip olduğunu vurgulayan Nur Gümüşdoğrayan, genç kızın birinciliği sonuna kadar hak ettiğini ifade etti. Gümüşdoğrayan; "İdil, klasik güzellik algılarının ötesinde, kendi özgün tarzı ve karakteristik yüzüyle dikkat çekiyor. Eleştiriler haksız ve anlamsız, İdil birinciliği hak eden biri" dedi.