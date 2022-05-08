"Arkadaşlarımla yemeğe geldim"

Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Nur Fettahoğlu, önceki akşam Arnavutköy'deydi. Bir mekana girerken objektiflere yansıyan ünlü oyuncu, basın mensuplarıyla sohbet etti.

Fettahoğlu, "Her şey yolunda. Arkadaşlarımla akşam yemeğine geldim. Çıkışta konuşalım." ifadelerini kullandı.