Nükhet Duru'dan küvette poz
Küvette objektif karşısına geçen Nükhet Duru, fotoğraflarını; "Makyajımı sileyim derken, küvete düşüverdim" notuyla yayımladı
Giriş: 26.10.2025 - 15:42 Güncelleme: 26.10.2025 - 15:42
Şarkıc Nükhet Duru, sosyal medya hesabından iddialı bir paylaşımda bulundu.
Küvette objektif karşısına geçen Nükhet Duru; "Arka arkaya iki konser sonrası, eve dönüp çalışma odamda makyajımı sileyim derken, küvete düşüverdim. Çok mutlu bir pazar günü olsun" ifadelerini kullandı.
BURÇLAR
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ