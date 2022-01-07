Novak Djokovic: Avustralya hükümeti başka tenisçilerin vizeleri için de inceleme başlattı
Dünya sıralamasında bir numarada bulunan aşı karşıtı Sırp tenisçi Novak Djokovic, Avustralya Açık Tenis Turnuvası için geldiği ülkede hâlâ gözetim altında tutuluyor. Avustralya hükümeti diğer yabancı tenisçilerin vizeleri için de inceleme başlattı.
Dünya sıralamasında bir numarada bulunan aşı karşıtı Sırp tenisçi Novak Djokovic, Avustralya Açık Tenis Turnuvası için geldiği ülkede hâlâ gözetim altında tutuluyor. Avustralya hükümeti diğer yabancı tenisçilerin vizeleri için de inceleme başlattı.
Avustralya hükümeti, Djokovic'in vizesinin, ülkeye giriş şartlarını karşılamaması nedeniyle iptal edildiğini açıklamıştı.
İçişleri Bakanı Karen Andrews, benzer durumda olan başka tenisçilerin de olduğuna dair bilgilere ulaştıklarını ve inceleme başlatıldığını söyledi.
Bakan Andrews, Avustralya kanalı Channel 9'a yaptığı açıklamada kaç tenisçi için inceleme yürütüldüğü hakkında bilgi vermedi.
Andrews, Melbourne'de gözetim merkezi olarak kullanılan bir otele götürülen Djokoviç'in gözaltında olmadığını, istediği zaman dışarı çıkabileceğini ve gümrük polisinin buna yardımcı olabileceğini söyledi.
Novak Djokovic'e aşısız olmasına rağmen vize muafiyeti tanınması tepki çekmiş, vizesi iptal edilen Djokovic'in sınır dışı edileceği açıklanmıştı.
Djokovic'in sınır dışı edilip edilmeyeceğinin Pazartesi günü yapılacak duruşmada belli olması bekleiniyor.
Avustralya Açık Tenis Turnuvası, 17 Ocak'ta başlayacak.
'Djokovic gözaltında değil'
Avustralya Açık Tenis Turnuvası'nın organizatörleri Djokovic'e vize muafiyetinin Avustralya Tenis Federasyonu ve Victoria eyalet hükümetinin görevlendirdiği iki tıbbi heyet tarafından verildiğini açıklamıştı.
Ancak Avustralya polisi 34 yaşındaki tenisçinin Melbourne Havalimanı'na gelişinde gerekli kanıtları sunamadığını duyurmuştu. Ülkeye giriş için yabancıların en az iki aşı Covid aşısı yaptırmış olması gerekiyor.
'Djokovic, Avustralya'yla alay etti'
Avustralya Başbakan Yardımcısı Barnaby Joyce ise BBC'ye yaptığı açıklamada Djokovic için ''Formları gerektiği gibi doldurmadıysa bir ülkenin egemenliğiyle alay ediyor demektir'' dedi.
Joyce "Birisi yüzde 100 hatalı ve doğruyu söylemediyse bu hatayı yapan kişi Djokovic'tir'' diye konuştu.
Federal hükümet, Avustralya Tenis Federasyonu'nun ülkeye giriş koşulları için Avustralya Sınır Gücü'nün tavsiyelerini dikkate almamakla suçlanıyor. Victoria Eyaleti Hükümeti de bugün federasyonu suçladı.
Avustralya Başbakanı Scott Morrison da "meseleyi siyasileştirmekle" suçlanıyor. Morrison, Covid vakalarındaki tırmanış nedeniyle baskı altında ve federal seçimlerin Mayıs'ta yapılması bekleniyor.
Morrison, Djokovic'in vizesinin iptal edilmesinin Sırbistan vatandaşı olmasıyla hiçbir bağlantısı olmadığını belirtmişti.
Sırbistan Devlet Başkanı Aleksandar Vucic ise Djokovic'in 'kötü muamele kurbanı' olduğunu ve 'tüm Sırbistan'ın ünlü tenisçinin arkasında olduğunu' söylemişti.
Djokovic'in kaldığı otel, gözetim merkezi olarak kullanılıyor.
Merkezde tutulan göçmenler oteldeki koşulların kötü olduğunu söylüyor.
Sırbistan hükümeti, Djokovic'in daha iyi bir otele götürülmesini talep etmişti.
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Novak Djokovic: Avustralya hükümeti başka tenisçilerin vizeleri için de inceleme başlattı/novak-djokovic-avustralya-hukumeti-baska-teniscilerin-vizeleri-icin-de-inceleme-baslatti-3306972
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