Nottingham Forest: 2 - Manchester United: 2 | MAÇ SONUCU
İngiltere Premier Ligi'nin 10. haftasında Manchester United, deplasmanda Nottingham Forest'la 2-2 berabere kaldı ve 3 maçlık galibiyet serisi sona erdi. Nottingham Forest'la ligde oynadığı son dört maçı kazanamayan Manchester United, haftayı 17 puanla tamamladı. Nottingham Forest ise puanını 6'ya çıkardı.
İngiltere Premier Ligi'nin 10. haftasında Manchester United, Nottingham Forest'a konuk oldu. City Ground'da oynanan müsabaka 2-2 berabere bitti.
Konuk ekip Manchester United, 34. dakikada Casemiro'nun golüyle öne geçti.
İkinci yarıya hızlı başlayan Nottingham Forest, 48. dakikada Morgan Gibbs-White ve 50. dakikada Nicolo Savona'nın kafa golleriyle bir anda öne geçti.
Manchester United, 81. dakikada Amad Diallo'nun golüyle tekrar eşitliği sağladı.
NOTTINGHAM, MANU'YA 4 MAÇTIR KAYBETMİYOR
Nottingham Forest, Manchester United'a karşı ligde oynadığı son 4 maçı kaybetmedi.
Galibiyet hasreti 9 maça çıkan Nottingham Forest, puanını 6 yaptı. 3 maçlık galibiyet hasreti sona eren United ise puanını 17 yaptı.
Manchester United, gelecek hafta Tottenham'a konuk olacak. Nottingham ise Leeds ile sahasında karşılaşacak.