        Nottingham Forest: 2 - Manchester United: 2 | MAÇ SONUCU

        Nottingham Forest: 2 - Manchester United: 2 | MAÇ SONUCU

        İngiltere Premier Ligi'nin 10. haftasında Manchester United, deplasmanda Nottingham Forest'la 2-2 berabere kaldı ve 3 maçlık galibiyet serisi sona erdi. Nottingham Forest'la ligde oynadığı son dört maçı kazanamayan Manchester United, haftayı 17 puanla tamamladı. Nottingham Forest ise puanını 6'ya çıkardı.

        Habertürk
        Giriş: 01.11.2025 - 20:45 Güncelleme: 01.11.2025 - 21:23
        M.United'ın serisini Nottingham bitirdi!
        İngiltere Premier Ligi'nin 10. haftasında Manchester United, Nottingham Forest'a konuk oldu. City Ground'da oynanan müsabaka 2-2 berabere bitti.

        Konuk ekip Manchester United, 34. dakikada Casemiro'nun golüyle öne geçti.

        İkinci yarıya hızlı başlayan Nottingham Forest, 48. dakikada Morgan Gibbs-White ve 50. dakikada Nicolo Savona'nın kafa golleriyle bir anda öne geçti.

        Manchester United, 81. dakikada Amad Diallo'nun golüyle tekrar eşitliği sağladı.

        NOTTINGHAM, MANU'YA 4 MAÇTIR KAYBETMİYOR

        Nottingham Forest, Manchester United'a karşı ligde oynadığı son 4 maçı kaybetmedi.

        Galibiyet hasreti 9 maça çıkan Nottingham Forest, puanını 6 yaptı. 3 maçlık galibiyet hasreti sona eren United ise puanını 17 yaptı.

        Manchester United, gelecek hafta Tottenham'a konuk olacak. Nottingham ise Leeds ile sahasında karşılaşacak.

