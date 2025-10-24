Habertürk
        Haberler Kültür-Sanat Sinema 'Nostaljik Olmayan Gelecek' Pera Müzesi'nde

        'Nostaljik Olmayan Gelecek' Pera Müzesi'nde

        Pera Müzesi, bağımsız kültür inisiyatifi Görültü'nün hazırladığı "Nostaljik Olmayan Gelecek" programıyla sinemaseverleri geçmiş ve geleceğe nostaljinin dışından bakmaya davet ediyor. 25 Ekim Cumartesi gerçekleşecek program kapsamında mekân, kent ve değişim kavramlarına odaklanan dört filmlik seçki sinemaseverlerle buluşacak...

        Giriş: 24.10.2025 - 14:10 Güncelleme: 24.10.2025 - 14:10
        'Nostaljik Olmayan Gelecek' Pera Müzesi'nde
        Suna ve İnan Kıraç Vakfı Pera Müzesi Film ve Video Programları, bağımsız kültür inisiyatifi Görültü’nün hazırladığı “Nostaljik Olmayan Gelecek” başlıklı ilk gösterim programına ev sahipliği yapıyor. 25 Ekim Cumartesi saat 14.00’da Pera Müzesi Oditoryumu’nda başlayacak program kapsamında gösterilecek ve mekân, kent ve değişim kavramlarına odaklanan dört filmlik seçki, geçmişe ve geleceğe nostaljinin dışından bakmanın yollarını ararken izleyiciyi yeni bir kültürel fütürizm üzerine düşünmeye davet ediyor.

        Kayıp kentlerin hikâyesi: “Hayalet Resimler”

        Program kapsamında gösterilecek filmler arasında, Brezilyalı yönetmen Kleber Mendonça Filho’nun kişisel belgeseli “Hayalet Resimler” yer alıyor. Yönetmen, büyüdüğü Recife kentinde yaşanan dönüşümü tarihçi annesinin evi ve çevresi üzerinden anlatıyor.

        Yarım asırlık bir evin çevresini saran yüksek binalar, güvenlikli siteler ve kapanan sinema salonlarıyla kentin belleğini belgeleyen film, sadece Recife’in değil, dünyanın farklı şehirlerinde kaybolan kamusal alanların da hikâyesini aktarıyor

        Kentsel dönüşümün kişisel yansıması: “E Blok, Daire 5”

        Programda ayrıca üç kısa film yer alıyor. Çağla Gillis imzalı “E Blok, Daire 5”, Avusturya’daki geçici bir yurtta yaşayan bir öğrencinin, Türkiye’deki, yaşadıkları ev kentsel dönüşüm sürecinden geçen ailesiyle uzaktan kurduğu diyaloğu aktarıyor. Film, aile bireyleriyle yapılan telefon konuşmalarına eşlik eden bölük pörçük mekân görüntüleriyle aidiyet, ev ve kimlik kavramlarını iç içe geçiriyor

        Yıldız Sineması’nın izinde: “Beyaz Perdeden Yeşil Sahaya”

        Özgür Demirci’nin yönettiği “Beyaz Perdeden Yeşil Sahaya”, İzmir’in Basmane semtinde 1950’lerde açılan Yıldız Sineması’nın izini sürüyor. Yönetmen, sinemanın bugünkü hâli olan kapalı bir futbol sahasında, geçmişin izlerini sessiz bir tanık gibi takip ediyor. Göçmen çocukların futbol oynadığı bu yeni mekânda film, değişimin kaçınılmaz doğasını yansıtıyor.

        Baskı ve yaratıcılık arasında: “Veba Ağıtı”

        Programın son kısa filmi “Veba Ağıtı”, sürgünde yaşayan Rus kolektif Ataka51 tarafından çekildi. Sovyet döneminden kalma bir ses stüdyosunda geçen filmde, müzik kaydı yapmaya çalışan bir grup müzisyen, mekâna musallat olan doğaüstü bir güçle karşı karşıya kalıyor. Puşkin’in Veba Zamanında Şölen metninden ilham alan kolektif, şiddet ve baskı ortamının yaratıcılığa nasıl sirayet ettiğini deneysel bir anlatımla sorguluyor.

        Panel: “Nostaljik Olmayan Gelecek” üzerine düşünmek

        Gösterimlerin ardından, saat 16.45’te gerçekleşecek “Nostaljik Olmayan Gelecek Paneli”, filmlerde ele alınan temalardan yola çıkarak geçmişe ve geleceğe nostaljinin dışından nasıl bakılabileceğini tartışmaya açacak. Mimar ve akademisyen Berna Göl, gazeteci ve çevirmen Merve Erol, KAF Kolektif ve bağımsız kültür alanı Eksibir’in kurucularından Eren Şenkardeş’in bir araya geleceği söyleşide, geçmişe ve geleceğe nostalji dışından nasıl bakılabileceği, yeni bir kültürel fütürizmin denkleme nasıl eklenebileceği ve daha birçok soru irdelenecek.

        Program kapsamındaki tüm gösterimlere katılım ücretsiz...

        Gösterim ve Panel Programı

        Hayalet Resimler (93’)

        25 Ekim Cumartesi, 14.00

        E Blok, Daire 5 (13’)

        25 Ekim Cumartesi, 16.00

        Beyaz Perdeden Yeşil Sahaya (9’)

        25 Ekim Cumartesi, 16.00

        Veba Ağıtı (13’)

        25 Ekim Cumartesi, 16.00

        Nostaljik Olmayan Gelecek Paneli: 16:45

